W wypadku na Lubelszczyźnie zginęły trzy aktorki. Jechały na pogrzeb. Mieszkańcy żegnają kobiety

W poniedziałek 14 sierpnia koło godz. 14 na obwodnicy Chodla (województwo lubelskie, powiat opolski) doszło do tragicznego wypadku. Jak pisaliśmy, w wyniku zderzenia dwóch aut zginęły trzy kobiety siedzące na tylnej kanapie jednego z samochodów. Okazuje się, że były one aktorkami grupy teatralnej z Poniatowej.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Ofiary to aktorki z poniatowskiej grupy teatralnej

"W poniedziałkowym wypadku samochodowym, do którego doszło w Chodlu, na miejscu zginęły śp. Janina Grzelak, Wanda Stawiarska i Teresa Grodzińska. Wszystkie Panie były aktorkami teatru 'Fajna Ferajna', członkiniami Klubu Seniora w Poniatowej oraz studentkami poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku" - pisze portal opole.24wspolnota.pl. Kobiety miały jechać na pogrzeb.

"Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszych koleżanek z 'Fajnej Ferajny'" - czytamy na stronie grupy na Facebooku. Członkowie "Fajnej Ferajny" podkreślają, że nie ma słów, które opisałyby żal związany ze stratą i współczucie dla bliskich zmarłych kobiet. "Zapamiętamy je jako osoby szlachetne, ciepłe, obdarzone wielkim sercem, ale też i humorem. Zawsze trudno jest się pogodzić ze stratą kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. Ale nigdy Was nie zapomnimy. Rodzinie i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia. Nasze serca łączą się z Wami w tej smutnej chwili" - napisano.

Śmiertelny wypadek w Lubelskiem. Nie żyją trzy osoby

Do tragedii odniósł się także burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk. "Nigdy nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie nam pożegnać się tak szybko i tak niespodziewanie. Mimo ogromnego smutku jesteśmy wdzięczni, że spotkaliśmy na swojej drodze tak ciepłe, życzliwe i pełne pozytywnej energii osoby. Ich poczucie humoru i cudowne odmienne osobowości pozostaną w naszych sercach i pamięci na zawsze" - czytamy w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Poniatowej.

Śmiertelny wypadek na obwodnicy Chodla

Według wstępnych ustaleń policji do poniedziałkowego wypadku doszło, gdy kierujący oplem astra wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo na kierującym bmw. Zmarłe kobiety podróżowały na tylnym siedzeniu opla, jego 77-letni kierowca trafił z obrażeniami do szpitala. W tym samym aucie znajdowała się jeszcze jedna kobieta, która nie odniosła jednak obrażeń. Drugim pojazdem kierował natomiast 23-letni mężczyzna, który także trafił do szpitala.