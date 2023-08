Lasy Państwowe przygotowały regulamin dla leśników. Na liście wymogów m.in. zakaz brody i makijażu

Zobacz wideo „W Lasach Państwowych są miliardy złotych, które finansują działania Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy"

Lasy Państwowe stworzyły nowy regulamin mundurowy dla leśników. Jego fragment opublikował na Facebooku Rafał Chudy, były pracownik LP, który prowadzi blog Monitor Leśny.

REKLAMA

Nowy regulamin Lasów Państwowych. Bez tatuażów, piercingu i "ekstrawaganckich" fryzur

W regulaminie znajdują się zasady, które mają obowiązywać leśników, gdy noszą mundur. Nieprzestrzeganie "Regulaminu mundurowego" stanowi przewinienie dyscyplinarne. Co znajduje się w regulaminie? Zabrania się noszenia bądź eksponowania elementów naruszających powagę munduru, a w szczególności:

ozdób: z wyjątkiem niezbędnych rzeczy osobistych (zegarek na pasku w kolorze brązowym albo na bransoletce w kolorze srebrnym, obrączka; w przypadku kobiet także biżuteria w postaci niedużego pierścionka i małych kolczyków lub klipsów);

okularów w jaskrawych oprawkach;

noszenia reklamówek i siatek na zakupy;

i siatek na zakupy; ekstrawaganckich fryzur: w przypadku leśników włosy powinny być krótko ostrzyżone, dopuszcza się krótki i schludny zarost ; w przypadku kobiet, jeżeli włosy są dłuższe niż do ramion powinny być na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane;

; w przypadku kobiet, jeżeli włosy są dłuższe niż do ramion powinny być na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane; intensywnego makijażu;

widocznego tatuażu;

piercingu.

- Te propozycje są żywcem przejęte z Policji Państwowej lat 20.,30. ubiegłego wieku - powiedział wieloletni pracownik Lasów Państwowych z Wielkopolski w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Sprawę skomentowały także Nasze Lasy na portalu X (dawny Twitter). "Pilne! Leśnicy dostali zakaz stosowania tatuażu, intensywnego makijażu, długich włosów i długiego zarostu (mężczyźni), jaskrawych oprawek okularów i innych ekstrawaganckich ozdób, fryzur... Dostali też ceremoniał z modlitewnikiem!" - napisano i dodano, że zasady mają obowiązywać 25 tysięcy pracowników LP.

"Będą musieli zgolić brody, obciąć włosy. Wg nowych władz LP nie zdali egzaminu, a ich wykreowany image nie jest już aktualny. Nowy regulamin LP ma dopuszczać tylko krótkie włosy, krótki zarost. Nowy leśnik ma być przede wszystkim posłuszny i nie epatować ekstrawagancją, indywidualizmem" - piszą Nasze Lasy.

Jak pisze "Wyborcza", leśnicy "przyznają, że do końca nie wiedzą, o co w nowym dokumencie chodzi". - To chyba projekt związany z "Ceremoniałem Leśnym", który był poddany konsultacjom ze związkami zawodowymi - powiedziała w rozmowie z dziennikiem leśniczka z Mazur. Wspomniany Ceremoniał to dokument, który ma zostać przygotowany w związku z 100-leciem Lasów Państwowych, gdzie zawarte mają być zasady poszanowania dla symboli narodowych i munduru służbowego leśnika. "GW" dotarła do wytycznych dla zamówienia "Ceremoniału Lasów Państwowych". Pod dokumentem dyrektorów regionalnych podpisał się Józef Kubica, śląski ziobrysta pełniący funkcję dyrektora generalnego LP.

Niesamowity spektakl świetlny w polskich lasach. Trudny do uchwycenia