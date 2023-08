W nagrzanym, zamkniętym samochodzie przy jednym z hoteli w Gdańsku policjanci z Komisariatu Policji V w Gdańsku (Przymorze) znaleźli osłabionego psa. Okazało się, że jego właścicielka postanowiła wybrać się na plażę, a zwierzę zostawiła w swoim pojeździe.

REKLAMA

Zobacz wideo 46-latka trzymała zaniedbane psy w zimnym, przpełnionym odchodami kojcu. Została zatrzymana

Gdańsk. Kobieta zostawiła psa w nagrzanym samochodzie i poszła na plażę

15 sierpnia około godz. 15.30 policjanci zostali zawiadomieni przez kobietę, która była zaniepokojona stanem psa rasy Cavapoo, który znajdował się w jednym z samochodów. "Przechodziła obok samochodu i zauważyła, że pies jest w złej kondycji, dyszy i nie reaguje na wołanie. Oficer dyżurny natychmiast przekazał zgłoszenie dzielnicowym i funkcjonariusze szybko dojechali na miejsce" - przekazała podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji.

Kraków. Ktoś postawił karton w oknie życia. W środku były kocięta

"W zaparkowanej toyocie yaris były minimalnie opuszczone szyby, jednak ze względu na panujący upał nie zapewniło to bezpieczeństwa małemu psu" - dodała policjantka. Samochód stał w miejscu częściowo nasłonecznionym, jednak temperatura na zewnątrz sięgała blisko 30 st. C. Policjanci siłowo opuścili jedną z szyb w pojeździe, wyjęli psa i podali mu wodę. "Właścicielki nie było w pobliżu i młody Cavapoo został przewieziony do schroniska Promyk, gdzie trafił pod fachową opiekę" - dodała Ciska.

53-latek powiesił psa na gałęzi, bo chciał mu "ulżyć". Mężczyźnie grozi więzienie

Gdańsk. Kobieta odpowie za narażenie zwierzęcia na niebezpieczeństwo

Po godz. 17.00 kobieta zgłosiła się do komisariatu, gdzie została przesłuchana. Okazało się, że przyjechała z Warszawy i poszła z bliskimi na plażę, gdzie był zakaz wprowadzania psów. Wówczas zdecydowała o pozostawieniu zwierzęcia w pojeździe. "Nieodpowiedzialnemu właścicielowi czworonoga grozi mandat karny w wysokości 500 zł, a w szczególnych przypadkach nawet zarzuty karne za znęcanie się nad zwierzęciem" - przekazała policjantka.