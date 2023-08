Jan Stopyra, były prezydent Szczecina, nie żyje. "Niezwykle zasłużona osoba dla miasta"

Piotr Stopyra urodził się w 1934 roku w Stanisławowie (obecnie Ukraina), od 1950 roku mieszkał jednak w Szczecinie, gdzie przez wiele lat działał jako samorządowiec. W ostatnim czasie pełnił rolę pełnomocnika prezydenta Szczecina ds. współpracy senioralnej.

Nie żyje były prezydent Szczecina i wieloletni samorządowiec. Jan Stopyra miał 88 lat

"Z przykrością muszę poinformować, że zmarł Jan Stopyra - były prezydent Szczecina, wieloletni radny rada miasta, ostatnio mój pełnomocnik ds. współpracy senioralnej. Niezwykle zasłużona osoba dla miasta" - napisał w środę (16 sierpnia) na Facebooku Piotr Krzystek.

"Wielka postać, ogromna strata", "Kochany, niezapomniany. Wielki Człowiek duchem i postawą. Szczecin tak mu tak wiele zawdzięcza", "Jan Stopyra to historia miasta", "Odszedł człowiek z wielką klasą", "Niesamowity, zawsze obecny w historii naszego miasta, niepowetowana strata dla samorządu" - to tylko niektóre z komentarzy internautów pod wpisem obecnego prezydenta Szczecina.

Jan Stopyra nie żyje - kim był?

"Swoje życie zawodowe związałem z gospodarką miejską. Zaczynałem pracę na Uczelni (Politechnice Szczecińskiej) i potem przez przedsiębiorstwa handlowe, remontowo-budowlane i gospodarki mieszkaniowej doszedłem do stanowiska Naczelnego Dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczecinie" - wspominał Jan Stopyra w opisie na stronie Urzędu Miasta Szczecina. W 1972 roku objął stanowisko prezydenta Szczecina, na którym pozostawał aż do roku 1984. To w tym czasie w mieście zostały wybudowane największe osiedla mieszkaniowe (Słoneczne, Książąt Pomorskich, Zawadzkiego), a także doprowadzono do miasta wodę z ucięcia w jeziorze Miedwie. W tym czasie powstała także tzw. Aleja Fontann oraz Pomnik Czynu Polaków.

Kiedy władze partyjne odwołały Stopyrę z urzędu prezydenta miasta, PZPR powierzył mu funkcję Konsula RP w Bułgarii, którą pełnił do roku 1988. W 2002 roku został natomiast wybrany na radnego miasta z listy SLD-UP. Ostatecznie zasiadał tam do 2018 roku.