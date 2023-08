Jest dochodzenie ws. dotacji dla Stowarzyszenia Polska 2050. "Wszystkie świadczenia rozliczone prawidłowo"

O zawiadomieniu złożonym do prokuratury przez dwie organizacje zajmujące się pomocą zwierzętom "Rzeczpospolita" informowała w lipcu. Wskazywały one, że dotacja w wysokości 107,8 tys. zł przekazana Stowarzyszeniu Polska 2050 przez wojewodę mazowieckiego miała zostać wydana w nieprawidłowy sposób. Pieniądze były przeznaczone na prowadzenie punktu pomocowego dla zwierząt z Ukrainy w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. W zawiadomieniu wskazywano m.in., że lekarka weterynarii deklarowała leczenie kilkudziesięciu zwierząt dziennie, co, według autorów pisma, nie było zgodne z rzeczywistością.

Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050 opublikował wówczas oświadczenie, w którym wyjaśnił, że stowarzyszenie w maju i czerwcu ubiegłego roku zrealizowało grant ze środków publicznych. "Grant został prawidłowo rozliczony i zakończony w przewidzianym terminie. Sprawozdanie zostało przyjęte. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową, na pomoc zwierzętom, które wymagały specjalistycznej pomocy" - przekazano. Organizacja podkreśla, że jesienią urząd wojewódzki przeprowadził kontrolę, która nie wykazała nieprawidłowości. "Grant dotyczył medycznych usług weterynaryjnych, realizowanych w większości przypadków w specjalistycznych gabinetach. Prawidłowe wykorzystanie środków potwierdza dokumentacja medyczna i fotograficzna, a także faktury za wykonane niezbędne zabiegi. Tego typu procedury nie mogły być wykonywane na terenie Ptak Expo ze względów sanitarnych i konieczności dostępu do specjalistycznego sprzętu" - tłumaczyło w lipcu Stowarzyszenie Polska 2050.

Stowarzyszenie Polska 2050. Jest dochodzenie ws. dotacji

"Rzeczpospolita" podała w środę, że prokuratura wszczęła dochodzenie. Dotyczy ono możliwości oszustwa, a także znęcania się nad zwierzętami poprzez dokonywanie kastracji i sterylizacji poza zakładem leczniczym. - Postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów. Prokuratora w pierwszej kolejności zamierza pozyskać dokumentację, dotyczącą zawarcia i wykonaniu umowy ze Stowarzyszeniem Polska 2050 w zakresie dotacji od wojewody - mówił w rozmowie z dziennikiem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Jest zawiadomienie ws. Stowarzyszenia Polska 2050. Hołownia: Oszczerstwa

Tego samego dnia stowarzyszenie ponownie zabrało głos w sprawie. Przekazano, że "w odpowiedzi na nieprawdziwe i zniesławiające informacje" organizacja zwróciła się do autorów zawiadomienia do prokuratury z "żądaniem publicznego wycofania się z prezentowanych twierdzeń oraz przeproszenia pokrzywdzonych". Termin upływa 16 sierpnia.

"Kancelaria reprezentująca Stowarzyszenie Polska 2050 i Szymona Hołownię poinformowała nas, że prywatny akt oskarżenia jest przygotowany, skompletowany i zostanie złożony po upływie terminu, o jaki poprosił pełnomocnik zawiadamiających, jeśli termin ten nie zostanie przez nich dotrzymany. Taki tryb postępowania wydaje się najbardziej racjonalny. Wycofanie się z niezgodnych z prawdą twierdzeń i publiczne przeprosiny będą wystarczające i satysfakcjonujące" - dodano. "Wszystkie świadczenia objęte dotacją wojewody mazowieckiego zostały wykonane i prawidłowo rozliczone" - podkreśliła wiceprezeska stowarzyszenia Katarzyna Suwała.

Prezesem stowarzyszenia jest Szymon Hołownia. "We współpracy z Instytutem Strategie 2050 oraz Partią Polityczną Polska 2050 Szymona Hołowni, a także innymi organizacjami i środowiskami, które podzielają nasze wartości, budujemy społeczeństwo obywatelskie poprzez angażowanie do działania i tworzenie przestrzeni do dialogu i swobodnej wymiany myśli" - czytamy na stronie organizacji.