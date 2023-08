W trakcie defilady zorganizowanej 15 sierpnia, wraz z żołnierzami w marszu wzięły udział psy wojskowe. Po publikacji zdjęć zwierząt w sieci, wielu internautów zwracało uwagę, że w taką pogodę psy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed upałem.

Psy maszerowały podczas defilady w Warszawie. Internauci oburzeni

Ministerstwo Obrony Nardowej opublikowało relację z defilady, która 15 sierpnia przeszła ulicami Warszawy. "Było biało-czerwono, było radośnie, było tak, jak miało być" - przekazano. Internauci zwrócili jednak uwagę na to, że w pochodzie wzięły udział psy wojskowe, a pogoda tego dnia była wyjątkowo trudna.

Komentarze na temat zwierząt pojawiły się m.in. pod postem opublikowanym w serwisie X (dawniej Twitter) przez Annę Krupkę z resortu turystyki i sportu. "Zachęcam wszystkich do wspólnego świętowania. Bądźmy razem. Podziękujmy żołnierzom Wojska Polskiego za służbę na rzecz bezpiecznej Ojczyzny" - napisała polityczka. Internauci zwracali uwagę na to, że temperatura ulicy, którą maszerowały psy, mogła osiągnąć nawet 50 st. C, a psy prawdopodobnie nie miały odpowiednio zabezpieczonych łap.

"Za takie traktowanie psów, narażanie ich zdrowia, a może nawet życia, powinniście ponieść wszystkie konsekwencje prawne, a sondaże powinny wam o co najmniej kilka procent w dół" - napisała jedna z użytkowniczek. "Dlaczego dręczycie psy w taki upał?" - pytała kolejna. W odpowiedzi na komentarze Anna Krupka przekazała, że "opublikowane zdjęcie nie pochodzi z tegorocznej defilady". Emilia Bartkowska-Młynek z Federacji Młodych Socjaldemokratów zgodziła się z uwagami internautów. "To jest znęcanie się nad zwierzętami. Temperatura asfaltu może wynosić nawet 50 stopni!" - przekazała polityczka.



Chociaż zdjęcie polityczki miało być archiwalne, to psy faktycznie wzięły udział w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2023 roku w Warszawie.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odniosło się do udziału psów w defiladzie

W związku z komentarzami dotyczącymi stanu psów, które wzięły udział w tegorocznej defiladzie, wojskowi zdecydowali się odnieść do sprawy. "Psy i konie miały zapewnione miejsce do odpoczynku w cieniu, stały dostęp do wody, a temperatura asfaltu była stale monitorowana i przed samym przemarszem kilkukrotnie schładzana" - napisano w serwisie X.



"Pododdział przewodników z psami dołączył do szyku w ostatniej chwili przed wymarszem i został odłączony od kolumny zaraz po minięciu trybun. Nadzorowano także proces przemieszczania zwierząt. Zwierzęta zostały odpowiednio nawodnione i zabezpieczone przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych, zaraz po defiladzie, jak i w godzinach wieczornych zostały ponownie sprawdzone i nie stwierdzono żadnego uszczerbku na ich zdrowiu" - przekazano.

"Są to zwierzęta służbowe, które są specjalnie selekcjonowane i w toku codziennej służby przygotowywane do działania w zróżnicowanym czasami również trudnym środowisku" - dodano. Dowództwo Generalne zapewniło również, że nad bezpieczeństwem zwierząt "czuwali wojskowi lekarze weterynarii z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin oraz Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej - Celestynów".