Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę ok. godz. 3.30 w Harmężach w gminie Oświęcim na ul. Borowskiego. Kierowca Renault Megane wypadł z jezdni na łuku drogi i uderzył w słup energetyczny. Na miejscu zginęło trzech mężczyzn w wieku 17, 21 i 23 lat. Samochód pochodził z wypożyczalni.

Początkowo policja informowała, że za kierownicą siedział 21-latek. Śledczy nie są jednak teraz tego pewni. - Okoliczności związane z tym, kto i gdzie przebywał w pojeździe, będą wyjaśniane. Na 100 proc. nie jesteśmy w stanie wskazać, kto tym samochodem kierował. Skala uszkodzeń pojazdu i okoliczności zdarzenia nie pozwalają na wysnucie jednoznacznej opinii co do tego, kto był za kierownicą. Mamy swoje domniemania w tej kwestii - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prok. Mariusz Słomka z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Prokurator nie chce ujawniać, kto najprawdopodobniej kierował autem i czy ta osoba w przeszłości była notowana np. w związku z łamaniem przepisów drogowych.

Wypadek w Harmężach. Trwa śledztwo

W środę rano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzn. - Wyniki sekcji poznamy dopiero wtedy, kiedy Zakład Medycyny Sądowej wyda opinię. Zwykle wyniki badań toksykologicznych są przesyłane po ok. dwóch tygodniach, ale sprawa ma charakter medialny, więc może być to trochę szybciej - ocenia prok. Mariusz Słomka. To, co interesuje prokuraturę, to m.in. sprawdzenie u mężczyzn ewentualnej zawartości alkoholu lub innych środków odurzających we krwi.

Prokuratura dysponuje jednym nagraniem z monitoringu, na którym widać jadące Renault Megane niedługo przed wypadkiem. Moment zdarzenia nie został jednak zarejestrowany. - Na razie wiemy o jednym nagraniu zabezpieczonym na potrzeby tego postępowania. Na pewno jest to informacja, która zostanie wzięta pod uwagę przez biegłego wydającego opinię dotyczącą rekonstrukcji zdarzenia. Biegły określi m.in. przyczyny zdarzenia i na pewno prędkość, z jaką poruszał się ten pojazd. Jednym z naszych tropów może być to, że pojazd mógł się poruszać ze znaczną prędkością - zaznacza prokurator. Auto miało 320 koni mechanicznych.