Na przeważającym obszarze Polski wciąż utrzymują się upały. We wtorek 15 sierpnia padł nawet rekord pod względem temperatury, która wyniosła 35,7 stopni Celsjusza. Miało to miejsce w Ostrołęce i zarejestrowały ją stacje IMGW-PIB. Synoptycy z IMGW opublikowali prognozę, według której pogoda będzie mogła się zmienić na konkretnych obszarach kraju.

Pogoda. Synoptycy z IMGW zapowiadają czasowe wytchnienie od upałów na tych obszarach Polski

Według prognozy pogody synoptyków z IMGW, w środę i czwartek (16-17 sierpnia) Polska nadal pod wpływem sięgających do 35 stopni Celsjusza upałów. Chłodniejsze warunki wystąpią nad morzem, gdzie termometry wskażą około 20 stopni. Pojawią się także przelotne opady deszczu i burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru wynoszące około 65 km/h.



W piątek wschodnia i centralna Polska będzie zmagać się z upałami i burzami, natomiast od zachodu temperatura będzie stopniowo spadać. Termometry wskażą maksymalnie od 24 stopni na Pojezierzu Pomorskim do 31 stopni lokalnie na Mazurach. Nad morzem temperatura przybierze wartości około 20 stopni. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia, o których informowaliśmy w artykule niżej.

Sobota zapowiada się pochmurnie w całym kraju, a dodatkowo lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie pojawią się burze, którym może towarzyszyć grad. Termometry wskażą od 24 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na wschodzie.



W niedzielę chmur będzie mniej, co szczególnie będą mogli dostrzec mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Na pozostałym obszarze słońce będzie pojawiać się co jakiś czas zza chmur, a lokalnie niewykluczony jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 29 stopni, największe ochłodzenie wystąpi na Podkarpaciu, gdzie termometry wskażą około 21 stopni. Synoptycy z IMGW zaznaczyli, że noce będą bardzo ciepłe i podczas nich można spodziewać się od 15 do 20 stopni.

Synoptycy z portalu fanipogody.pl poinformowali, że w okresie od 25 do 27 sierpnia temperatury występujące w krajach położonych blisko Polski mają zbliżać się do 40 stopni Celsjusza. Synoptycy mają nadzieję, że prognoza zmieni się, ale póki co wszystko wskazuje na to, że chwilowe wytchnienie od upałów będzie odczuwalne jedynie na początku przyszłego tygodnia, a upał będzie trwał do ostatnich dni sierpnia.

Warto pamiętać, że prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.