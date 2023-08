"Na koniec niespodzianka". MON chciał zakończyć defiladę z przytupem. F-35, ale nie w polskich barwach

Na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego pokazano m.in. czołgi M1A1 Abrams, kupione w Stanach Zjednoczonych, a także nabyte w Korei Południowej czołgi K2,. Pojawiły się również haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS. Na Wisłostradę wyjechały też samobieżne armatohaubice Krab, zestawy obrony powietrznej Patriot, wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija.

Na niebie można było obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 czy drony bezzałogowe Bayraktar. Nad głowami widzów przeleciały również myśliwce F-35. "Na koniec niespodzianka! F-35 jeszcze amerykańskie, ale już w przyszłym roku będzie widnieć na nich biało- czerwona szachownica" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X (dawniej Twitter).

Portal Business Insider podał przed kilkoma dniami, że ze strony polskich władz miały pojawić się "prośby do Amerykanów, czy nie dałoby się przemalować maszyn U.S. Air Force, by takie maszyny wzięły udział w paradzie". Wszystko przez to, że myśliwce F-35 nie zostały jeszcze dostarczone Polsce. Ministerstwo Obrony Narodowej wskazywało potem na platformie X, że "informacja pojawiająca się w artykule o prośbach strony polskiej do Amerykanów o przemalowanie maszyn U.S. Air Force na defiladę #SILNABIAŁOCZERWONA to fake news".

"Zwiastun tego, jak wojsko może wyglądać w ciągu dekady"

- 15 sierpnia jest nie tylko okazją do złożenia hołdu bohaterom zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i podziękowania współczesnym żołnierzom za to, że bronią naszej ojczyzny. To także idealny dzień, aby pokazać naszą siłę. Pokazać, że zbudowaliśmy potężne siły zbrojne, które bez wahania będą skutecznie bronić naszych granic. To pokazuje też, że Polska stała się liczącym się graczem na scenie międzynarodowej - przekonywał we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

- Od dłuższego czasu wojsko polskie dba o bezpieczeństwo na granicy. Jest przygotowane na odpieranie hybrydowych ataków reżimu rosyjskiego i białoruskiego wzmocnione ostatnio obecnością tak zwanej Grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę tak, aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi - dodał.

"Sprzęt stary i nadal w znacznej mierze poradziecki nadal odgrywa ogromną rolę w polskim wojsku" - wskazywał w opublikowanym we wtorek rano tekście dziennikarz Gazeta.pl Maciej Kucharczyk. "Choć zaczyna w przyśpieszonym tempie odchodzić do lamusa za sprawą umów podpisywanych w ciągu kilku ubiegłych lat oraz przekazywania broni Ukrainie. To, co zobaczymy w Warszawie, będzie zwiastunem tego, jak polskie wojsko może wyglądać w ciągu dekady. O ile nie zabraknie pieniędzy na realizację umów, przekucie tych ramowych w wykonawcze, budowę infrastruktury, szkolenia i amunicję. Oraz, co równie ważne, nie zabraknie ludzi chcących służyć w wojsku" - podsumował.