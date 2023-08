Nowe doniesienia ws. Rosjan rozlepiających naklejki Grupy Wagnera. Ich wizyta w Polsce miała być krótka

Dwaj obywatele Federacji Rosyjskiej - Aleksiej T. i Andriej G. - zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w piątek. Jak poinformowało biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych, mężczyźni prowadzili w Polsce działania propagandowe zlecone przez rosyjskie służby.

REKLAMA

Zobacz wideo Większy dostęp do broni w Polsce - tak czy nie? [SONDA]

"Jak wynika z ustaleń ABW, zatrzymani kolportowali w Krakowie i Warszawie materiały propagandowe rosyjskiej Grupy Wagnera, w tym ulotki zawierające link do stron zajmujących się naborem. ABW ustaliła, że zatrzymani w dniu 10 sierpnia br. rozklejali ulotki w Krakowie, zaś 11 sierpnia w Warszawie. Rosjanie posiadali ponad 3 tysiące materiałów propagandowych promujących Grupę Wagnera, które zostały im przekazane w Moskwie" - czytamy w komunikacie.

Rosjanie zdążyli rozkleić łącznie ok. 300 ulotek. "Swoje działania obaj podejrzani dokumentowali na bieżąco, fotografując miejsca oklejone materiałami propagandowymi. Na podstawie materiału fotograficznego otrzymywali wynagrodzenie od strony rosyjskiej – w sumie za zlecone zadania mieli otrzymać nawet do 500 tys. rubli rosyjskich (ok. 20 tys. zł)" - przekazały polskie służby. Aleksiej T. i Andriej G. planowali opuszczenie Polski w sobotę.

"Podejmowali już podobne działania w innych miastach"

Mężczyźni usłyszeli zarzuty związane m.in. z działaniem w obcym wywiadzie przeciwko Polsce, udziałem w międzynarodowym związku o charakterze zbrojnym, używaniem i propagowaniem symboli i nazw wspierających agresję zbrojną Rosji na Ukrainę. Grozi im do 10 lat więzienia.

Materiały Grupy Wagnera w Polskich miastach. Zatrzymano dwóch Rosjan

Portal Fakt24.pl podał nieoficjalnie, że Rosjanie przebywali w Polsce i Niemczech zaledwie kilka dni. - Wygląda, jakby wpadli tylko wykonać zadanie i wrócić do domu - mówi informator portalu. "Z ustaleń postępowania wynika, że podejrzani podejmowali już podobne działania w innych miastach Europy, w tym Berlinie oraz w Paryżu" - czytamy. Dziennikarz Dominik Serwacki podał z kolei na platformie X (dawny Twitter), że zatrzymani Rosjanie są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców skupionych wokół klubu Spartak Moskwa.