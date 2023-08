Wielkopolska. Napastnik wyjął nóż i groził policjantom. Padły strzały

Do zdarzenia doszło w Osówcu, w miejscowości położonej w powiecie słupeckim (województwo wielkopolskie). Jak podaje RMF FM, podczas interwencji mężczyzna, do którego zostali wezwani policjanci, wyjął nóż i zaczął im grozić.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyłem wjechał na przejazd kolejowy i na nim utknął. Pociąg minął go o włos

Wielkopolska. Napastnik wyjął nóż, policjanci oddali strzały

Według rozgłośni w pewnym momencie miał on zacząć uciekać. Wtedy też padły strzały ostrzegawcze, a następnie napastnik został postrzelony w nogę przez funkcjonariuszy. Ranny mężczyzna został opatrzony i przewieziony do szpitala. Później trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Sprawą interwencji zajmuje się teraz prokuratura. "Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności wezwania policjantów, kierowania pod ich adresem gróźb oraz to, czy użycie przez nich broni palnej było zasadne" - podkreśla RMF FM. Na razie nie ujawniono, czego dotyczyła interwencja funkcjonariuszy.

Policjanci uratowali niemowlę. Dziewczynka była sina i nie oddychała