Pies odgryzł dwulatkowi palce, chłopca nie miał kto zoperować. "Koledzy z Katowic obdzwaniali całą Polskę"

O niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w Katowicach, informowaliśmy w Gazeta.pl przed kilkoma dniami. Dwuletni chłopiec włożył dłoń przez ogrodzenie posesji, na której znajdował się owczarek niemiecki. Zwierzę odgryzło dwulatkowi dwa palce, tylko jeden udało się znaleźć. Dziecko trafiło do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie przeszło operację.

"Pies odgryzł drugi i trzeci palec ręki lewej. Palec trzeci przy użyciu technik supermikrochirurgii byliśmy w stanie przyszyć (naczynia o wyjątkowo małej średnicy)" - informował we wpisie na Instagramie chirurg prof. Adam Maciejewski, na co dzień związany z Centrum Onkologii w Gliwicach. "Kolejna replantacja u dziecka. Kolejna sytuacja, w której zespoły pełniące dyżur replantacyjny odmawiają pomocy" - dodał.

"Koledzy z Katowic obdzwaniali całą Polskę"

Jak informują "Fakty" TVN, katowicki szpital miał problem z tym, by znaleźć kogoś, kto mógłby szybko przyszyć palec dziecku. - Koledzy z Katowic obdzwaniali całą Polskę, szukając kogoś, kto by mógł to dziecko przyjąć. Właśnie na tym polega problem, że jeżeli w tych szpitalach, które biorą udział w tym serwisie replantacyjnym, nie ma ostrego dyżuru replantacyjnego, to też nie ma personelu - mówił w rozmowie z TVN dr Adam Domanasiewicz, chirurg w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Problem jest znany Ministerstwu Zdrowia. Jak informują "Fakty", docelowo mają funkcjonować non stop dwa ośrodki, w których przeprowadzanie takich operacji jest możliwe. Nie wiadomo jednak, kiedy plan zostanie wcielony w życie.

"Przypominamy: ucięty czy odgryziony palec powinien zostać prawidłowo zabezpieczony: nie bezpośrednio w wodzie czy lodzie, ale owinięty w jałową gazę i włożony do szczelnej torebki, zanurzonej w wodzie z lodem. Dzięki temu palec będzie w chłodnym, suchym środowisku, co zwiększy szanse na udaną replantację" - radzi Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.