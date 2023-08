Śmiertelny wypadek w Lubelskiem. Nie żyją trzy osoby

Zobacz wideo Tyłem wjechał na przejazd kolejowy i na nim utknął. Pociąg minął go o włos

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 14:00 na obwodnicy Chodla, która stanowi część DW747. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 77-latek kierujący Oplem Astra wyjechał z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo nad kierującym BMW. W wyniku wypadku trzy pasażerki z opla, siedzące na tylnej kanapie, poniosły śmierć na miejscu. Natomiast kierowca z obrażeniami trafił do szpitala. - Jedna ofiara zmarła na miejscu, dwie podczas próby reanimacji - mówił rzecznik KP PSP w Opolu Lubelskim st. kpt. Rafał Dobraczyński w rozmowie z PAP, cytowany przez Radio Opole. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z Opola Lubelskiego pod nadzorem prokuratora.

Od kierowcy opla pobrano krew do badań na zawartość alkoholu. W samochodzie była jeszcze jedna pasażerka, która siedziała z przodu, ale nie odniosła obrażeń ciała - przekazał nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, cytowany w komunikacie. Do szpitala na badania trafił również 23-latek, który kierował BMW. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, policjanci wyznaczyli objazdy przez miejscowość Chodel. Na miejscu wypadku pracują dwa zastępy państwowej straży pożarnej i dwa zastępy ochotniczej straży pożarnej, w sumie 17 strażaków.