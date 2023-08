Na warszawskiej Wisłostradzie ujrzymy między innymi koreańskie samoloty, czołgi i armatohaubice samobieżne, amerykańskie czołgi i systemy przeciwlotnicze, nowe polskie bojowe wozy piechoty i systemy minowania, włoskie śmigłowce. Lista nowości, które zostaną zaprezentowane 15 sierpnia w Warszawie, jest wyjątkowo długa. Bezsprzecznie będzie to wyjątkowa defilada po trzech latach przerwy. Akurat idealnie wpisująca się w kalendarz wyborczy i napiętą sytuację w rejonie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa pancerna pięść WP

Jeśli chodzi o najcięższe nowości, to będą nimi nowe czołgi. I to aż trzy na raz. Na zakupy i modernizacje tych docelowo około 440 czołgów wydaliśmy około 25 miliardów złotych. Najcięższe będą zakupione w USA używane czołgi M1A1, używane niegdyś przez Korpus Piechoty Morskiej USA. Pierwsze kilkanaście sztuk ze 116 zamówionych dostarczono do Polski w czerwcu. Te biorące udział w defiladzie trafiły na uzbrojenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, co łatwo poznać po charakterystycznym godle żółtej syrenki namalowanym na bokach wież. Nie są to czołgi nowe, bo wyprodukowane jeszcze w czasach istnienia ZSRR. Przeszły jednak szereg istotnych modernizacji do czasu wycofania ich ze służby około 2020 roku i po remontach stanowią istotną siłę.

Podobnie ma się sprawa z drugą najcięższą nowością, czyli zmodernizowanym czołgiem Leopard 2PL. Maszyny są w wojsku już od 2020 roku, ale do tej pory nie było okazji ich zaprezentować na defiladzie. To poważnie unowocześnione dość stare Leopardy 2A4 wyprodukowane oryginalnie w latach 80. Modernizację przeprowadziła Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) we współpracy z firmami niemieckimi. Poprawiono między innymi opancerzenie i systemy obserwacji oraz kierowania ogniem. Przeprowadzono też gruntowny remont. Program Leopard 2PL napotkał jednak bardzo poważne problemy organizacyjne, przez co jest istotnie opóźniony. Według pierwotnych założeń wszystkie 142 czołgi Leopard 2A4 powinny już być zmodernizowane i w służbie, ale na razie nie ma nawet połowy tej liczby.

Trzecią pancerną nowością są koreańskie czołgi K2, w wariancie jak dla armii Korei Południowej. Pierwsze przypłynęły do Polski w grudniu 2022 roku. Na razie zamówiono 180 sztuk, choć MON deklaruje chęć zakupienia łącznie około tysiąca południowokoreańskich czołgów, których większość ma być nieco zmodyfikowana zgodnie z oczekiwaniami polskiego wojska i częściowo produkowana w Polsce. Na razie podpisano jednak tylko umowę ramową na ten temat. Wykonawczej brak z uwagi na trwające trudne negocjacje, dotyczące między innymi kwestii uzyskania od rządu Korei Południowej kredytu na preferencyjnych warunkach.

Na placu Czerwonym w tym roku wyjątkowo skromnie

Polski wkład w modernizację

Kolejnymi istotnymi nowościami będą lżejsze pojazdy opancerzone z polskim rodowodem. Po pierwsze w Warszawie zostaną pokazane po raz pierwszy nowe bojowe wozy piechoty Borsuk. Wszystkie cztery do tej pory zbudowane, używane do badań i prób. Borsuk nie wszedł bowiem jeszcze oficjalnie na uzbrojenie wojska ani nie ruszyła produkcja seryjna. Nie ma też umowy na produkcję. Jest tylko ramowa, podpisana w tym roku, która zakłada produkcję nawet 1400 wozów gdzieś do lat 30. Pierwsze maszyny seryjne mają trafić do wojska w latach 2024-25. Borsuk jest niezwykle istotny dla polskiego przemysłu, ponieważ jest naszym krajowym dziełem (choć wiele podzespołów, np. napęd, jest importowanych) i jest szansą na trafienie PGZ do wąskiego grona producentów nowoczesnych BWP (bojowych wozów piechoty). Jest również bardzo istotny dla wojska, które w tej kategorii sprzętu ciągle opiera się na antycznych radzieckich BWP-1, które nigdy nie przeszły modernizacji i reprezentują poziom technologiczny ZSRR wczesnego Breżniewa.

Drugą bardzo istotną nowością powiązaną z Borsukiem jest jego bezzałogowa wieża ZSSW-30. Podczas defilady zostanie dodatkowo zaprezentowana na kilku kołowych transporterach opancerzonych Rosomak. Wieża jest wspólnym dziełem polskiej prywatnej firmy Grupa WB i państwowego PGZ. Według dziennikarzy branżowych reprezentuje pierwszy szereg światowych rozwiązań tego rodzaju. Jest uzbrojona w szybkostrzelne działko kalibru 30 mm i wyrzutnię rakiet przeciwpancernych Spike. Do tego wyposażona jest w dobrej jakości system obserwacji i celowania. Umowa na dostawę 70 pierwszych została podpisana w 2022 roku. Niestety z terminem dostaw do 2027 roku, co oznacza jak na razie powolne tempo produkcji. Wartość umowy to 1,7 miliarda złotych.

Ostatnią ciekawą polską nowością będzie sprzęt bardzo lekki, czyli pojazdy rozpoznawcze Żmija. Bardzo niepozorne małe samochodziki przypominające terenowe buggy, których są krewnymi. Dostarczane wojsku od 2021 roku. Docelowo ma ich być 118 i będą służyć oddziałom rozpoznawczym do szybkiego przemieszczania się w terenie. Nieopancerzone i uzbrojone ewentualnie w lekkie karabiny maszynowe, które na dachu zamontują żołnierze.

W tle zakupu M1 Abrams nabywamy ogromne ilości amunicji

Nowości dalekiego zasięgu

Kolejne cięższe nowości pochodzą z importu. Po pierwsze to koreańskie armatohaubice K9, podobne do produkowanych w Polsce Krabów (na bazie tego samego podwozia). Oba typy pojazdów będą pokazywane razem. Te koreańskie zostały kupione jako awaryjne uzupełnienie ubytku po przekazaniu Krabów wojsku Ukrainy. Umowa zawarta w 2022 roku opiewa na 212 K9 za 2,4 miliarda dolarów i zakłada dostawy do 2026 roku. Koreańskie pojazdy są prostsze od tych polskich, bo nie mają między innymi silnika pomocniczego, systemów filtrowentylacji czy automatycznych gaśnic. Jako awaryjne uzupełnienie stanów mają jednak wartość. MON deklarował w 2022 roku chęć zawarcia umów z Koreą Południową na dalszą seryjną produkcję K9 w Polsce w liczbach setek sztuk. Wywołało to duże kontrowersje z uwagi na to, że taki ruch poważnie zagroziłby przyszłości już produkowanych w Polsce Krabów. Na razie nie ma jednak żadnych umów, które oznaczałyby realizację tego pomysłu.

W dziedzinie artylerii kolejną nowością będą wyrzutnie amerykańskich systemów HIMARS, które dały się dobrze poznać w trakcie wojny w Ukrainie. Tam już od ponad roku są skutecznie używane do niszczenia cennych rosyjskich obiektów i systemów uzbrojenia na dystansie rzędu 80 kilometrów za linią frontu (Polska dodatkowo kupiła rakiety ATACMS o zasięgu do 300 km, których Amerykanie nie chcą dostarczyć Ukrainie). Ukraińcom udało się przy tym nie stracić ani jednej wyrzutni. Polska kupiła dywizjon HIMARS (18 wyrzutni bojowych) w 2019 roku za 414 milionów dolarów. Pierwsze wyrzutnie dostarczono w tym roku i w lipcu odbyły pierwsze strzelania szkolne na poligonie w Toruniu. MON informował dodatkowo o chęci zakupu do 500 kolejnych, co jest jednak trudne do wyobrażenia, ponieważ nawet wojsko USA ma ich mniej. Na razie nie ma umowy na kolejne HIMARS-y. Podpisano za to w 2022 roku kontrakt na południowokoreańskie odpowiedniki (choć większe, cięższe, ale dysponujące większą siłą ognia) K239 Chunmo. Za 288 wyrzutni, które mają zostać posadowione na polskich podwoziach Jelcz, oraz zapas rakiet i dodatkowe usługi, Polska ma zapłacić 3,5 miliarda dolarów. Pierwszy egzemplarz przechodzi właśnie próby w Korei Południowej, a jeszcze w tym roku ma ich przyjechać do Polski nawet 18. Na defiladę jednak nie zdążono.

Ostatnia większa lądowa nowość to elementy amerykańskiego systemu Patriot, które są dostarczane do Polski od 2022 roku. Na defiladzie mają zostać pokazane wyrzutnie, które stanowią jedynie część większego organizmu nazywanego baterią, który w całości jest w stanie zwalczać różne cele powietrzne. Od rakiet, przez samoloty, po śmigłowce. Ukraińcy w ostatnich miesiącach udowodnili, przy pomocy systemów przekazanych im z Niemiec i USA, że Patrioty są w stanie bardzo skutecznie zwalczać nawet najnowsze rosyjskie uzbrojenie. Polskie wojsko dostaje właśnie swoje w ramach realizacji pierwszej fazy programu Wisła. Umowę podpisano w 2018 roku i opiewała na 4,75 miliarda dolarów. W tym roku ma zostać podpisana kolejna, na drugą fazę programu, która została wstępnie wyceniona przez USA na maksymalnie 18 miliardów dolarów.

Według logiki PiS, kupiliśmy właśnie "najdroższe" śmigłowce

Powietrzne premiery w ilościach symbolicznych

Trzy kolejne duże nowości zobaczymy już w powietrzu. Po pierwsze mają pojawić się maszyny szkolno-bojowe FA-50 z Korei Południowej. W 2022 roku zamówiono 48 takich samolotów za cztery miliardy dolarów. Pierwsze 12 ma być takich samych, jak zamawia Korea Południowa, czyli przeznaczonych głównie do zadań szkoleniowych. Kolejne 36 z dostawami zaplanowanymi na lata 2025-28 ma być zmodyfikowanych i zdolnych do wykonywania prostych misji bojowych. Pierwsze dwa podstawowe FA-50 przywieziono do Polski na początku lipca. Zakup tych maszyn wywołał dużo kontrowersji w środowisku eksperckim, ze względu na ich bardzo ograniczone możliwości bojowe i jednocześnie relatywnie wysoki koszt zakupu. MON i wojsko przekonują jednak, że FA-50 będą przydatne jako lekkie maszyny bojowe odciążające cenniejsze F-16 i F-35.

Dwie kolejne nowości to śmigłowce od włoskiej firmy Leonardo Helicopters. Pierwsza to ciężkie AW101 zakupione dla lotnictwa Marynarki Wojennej do polowania na okręty podwodne i wykonywania misji ratunkowych nad morzem. W 2019 roku zamówiono cztery sztuki, co jest liczbą symboliczną i niepokrywającą zapotrzebowania. Miały zostać dostarczone do końca 2022 roku, ale pierwszy egzemplarz przyleciał dopiero na początku sierpnia. Jednocześnie MON ogłosił, że chce kupić kolejne 22 maszyny tego typu, ale już dla wojsk lądowych, w celu transportu żołnierzy i sprzętu. Jest to kolejny kontrowersyjny pomysł z racji na wysokie koszty eksploatacji AW101 i jego konstrukcję stworzoną z myślą o długich lotach nad morzem.

Obok AW101 ma się zaprezentować AW149, czyli lżejsza maszyna transportowa od tego samego producenta. Nie ma pewności, skąd wzięto egzemplarz, który ma przelecieć nad Warszawą. Pierwsza maszyna dla polskiego wojska dopiero co pod koniec lipca została oblatana we Włoszech. Nie informowano o jej dostarczeniu do Polski. Na zdjęciach z prób defilady widać jednak wyraźnie AW149 z polską szachownicą na burcie. Jest możliwe, że to tymczasowe użyczenie przez koncern Leonardo, który na różne sposoby dba o dobre relacje z MON. Ministerstwo zamówiło 32 takie maszyny w 2022 roku za dwa miliardy dolarów.

Kto był w wojsku, ten w cyrku się nie śmieje

To jeszcze początek

Praktycznie wszystkie opisane powyżej typy sprzętu (poza Żmijami) są w polskim wojsku w niewielkich lub symbolicznych ilościach. Przez złośliwych nazywanych "defiladowymi" albo "wyborczymi". Od 20-30 sztuk w przypadku K2 i K9, przez kilkanaście w przypadku M1, po pojedyncze egzemplarze w fazie prób i testów. Choć widok na Wisłostradzie będzie imponujący, bo kolumna 200 pojazdów i samolotów oraz śmigłowców będzie prawie całkowicie nowa i nowoczesna. Ze sprzętu o rodowodzie radzieckim ostaną się może śmigłowce Mi-17. Nie zmieni to jednak faktu, że sprzęt stary i nadal w znacznej mierze poradziecki nadal odgrywa ogromną rolę w polskim wojsku. Choć zaczyna w przyśpieszonym tempie odchodzić do lamusa za sprawą umów podpisywanych w ciągu kilku ubiegłych lat oraz przekazywania broni Ukrainie. To, co zobaczymy w Warszawie, będzie zwiastunem tego, jak polskie wojsko może wyglądać w ciągu dekady. O ile nie zabraknie pieniędzy na realizację umów, przekucie tych ramowych w wykonawcze, budowę infrastruktury, szkolenia i amunicję. Oraz, co równie ważne, nie zabraknie ludzi chcących służyć w wojsku.