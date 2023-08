12-latek uruchomił w niedzielę traktor ojca stojący na polu. Do wypadku doszło, gdy chłopiec wjechał do rowu, a ciągnik przewrócił się i go przygniótł. Dzięki szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego z Ełku chłopiec został wyciągnięty spod traktora, a LPR przetransportował go do szpitala.

