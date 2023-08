Obecnie grzybów w lasach nie ma jeszcze zbyt wiele, co wpływa na ich cenę w skupach. Wraz z końcem sierpnia sytuacja powinna się zmienić, gdy grzybów zacznie przybywać. Ile teraz kosztują borowiki, podgrzybki czy kurki? Ceny za kilogram wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Grzyby. Ile kosztują teraz grzyby w skupach?

Jednym z popularniejszych grzybów, które znajdziemy w polskich lasach, jest podgrzybek. Jest to popularny gatunek, który występuje w lasach liściastych oraz iglastych. Bardzo łatwo go znaleźć, dlatego ceny za kilogram są znacznie niższe. Obecnie ceny wahają się od 5 do 15 zł za kilogram. Wyższa jest natomiast cena borowików (prawdziwków), które są spotykane znacznie rzadziej niż podgrzybki. Te grzyby kupimy teraz za 20 zł za kilogram. Miejscami ceny sięgają nawet 50 zł za kilogram.

W sierpniu bardzo popularne są kurki, które mają charakterystyczny wygląd oraz smak. Cena tych grzybów wynosi od 30 do nawet 60 zł za kilogram. Popularne koźlarze, które często spotykamy w lasach, kupimy już za 40 zł za kilogram. Najniższe ceny grzybów są w skupach, a najwięcej zapłacimy w wielkich dyskontach spożywczych. Tam jednak możemy liczyć na czasowe obniżki cen grzybów, które zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Mapa grzybów. Gdzie teraz jest najwięcej grzybów?

Według informacji zawartych na stronie mapagrzybów.pl obecnie najwięcej grzybów znajdziemy w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, w północnej części województwa lubuskiego oraz w woj. małopolskim. Warto też szukać grzybów w woj. świętokrzyskim i podkarpackim.