Główny Inspektorat Sanitarny aktualizuje informacje na temat stanu wody i bezpieczeństwa kąpieli w Polsce każdego dnia. GIS udostępnił interaktywną mapę, która wskazuje, gdzie są zamknięte kąpieliska. Czy nad Bałtykiem są sinice?

Sinice w Bałtyku nie sprawiają problemu. GiS zamknął kąpieliska w wielu miastach

Z map GIS wynika, że wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem są wolne od sinic. Problemy pojawiły się za to nie nad morzem, ale w innych miejscach, gdzie stwierdzono brak odpowiednich wymagań. Powodem zakazu kąpieli często są parametry mikrobiologiczne, które odstawały od normy w miejscach takich jak:

Kąpielisko położone na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Pietrowicach (pow. głubczycki, woj. opolskie),

Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie (woj. mazowieckie),

Kąpielisko "Arturówek" Łódź.

Powodem nieprzydatności wody do kąpieli było również niespełnienie "innych wymagań", które zarejestrowano w poniższych miejscach:

Kąpielisko na Zalewie "Bojary" w Biłgoraju, (pow. biłgorajski, woj. lubelskie),

Kąpielisko Żurawia na wodach rzeki Białka w miejscowości Biała Rawska, (pow. rawski, woj. łódzkie),

Zalew Łosicki Łosice, (pow. łosicki, woj. mazowieckie),

Kąpielisko Zalew Nowomiejski Nowe Miasto, (pow. płoński, woj. mazowieckie),

Nad Stawem Konstantynów Łódzki, (pow. pabianicki, woj. łódzkie),

Kąpielisko Zalew Nowomiejski Nowe Miasto, (pow. płoński, woj. mazowieckie),

Kąpielisko "Przystań Gosławice" na Jeziorze Pątnowskim przy Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym, ul. Rybacka 7 w Koninie Konin, (pow. Konin, woj. wielkopolskie),

Kąpielisko na terenie jeziora Ślesińskiego, przy Przystani Wodnej w Ślesinie Ślesin, (pow. koniński, woj. wielkopolski),

Kąpielisko Budziszewko, (pow. obornicki, woj. wielkopolskie),

Kąpielisko na Jeziorze Raczyńskim, Zaniemyśl, (pow. średzki, woj. wielkopolskie),

Kąpielisko śródlądowe w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie, Zieleniewo, (pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie),

Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, Stepnica, (pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie),

Kąpielisko w Trzebieży (pow. policki, woj. zachodniopomorskie),

Kąpielisko w Obłężu (pow. słupski, woj. pomorskie),

Kąpielisko gminne w Chmielnie, (pow. kartuski, woj. pomorskie),

Kąpielisko w miejscowości Małe Swornegacie (pow. chojnicki, woj. pomorskie),

Kąpielisko nr 1 nad jez. Trzesiecko przy ul. Mickiewicza, "plaża miejska" Szczecinek, (pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorski).

Do jakiej wody lepiej nie wychodzić? Co powinno wzbudzić czujność?

Jeżeli woda ma barwę zieloną lub brązową, na jej powierzchni pojawia się kożuch i piana oraz można wyczuć w powietrzu nieprzyjemny zapach, to może świadczyć o obecności sinic. Kąpiel w takich miejscach jest niebezpieczna i zakazana ze względu na cyjanobakterie, które wpływają na zdrowie ludzi i zwierząt. Po kąpieli w takiej wodzie mogą pojawić się wysypka, wymioty i nudności, biegunka, zaburzenia równowagi, pieczenie i swędzenie skóry oraz jej miejscowy obrzęk. Silne zatrucie może prowadzić nawet do krwotoków i niewydolności wątroby. Objawy mogą pojawić się od kilku godzin do nawet kilku dni po kąpieli w wodzie, gdzie zakwitły sinice.