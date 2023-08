ABW zatrzymała dwóch Rosjan. Mieli kolportować materiały Grupy Wagnera w Polsce

Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

"ABW, współdziałając z policją, zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. szpiegostwa. Trafili do aresztu" - przekazał Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Jak dodał, więcej informacji przekaże wkrótce.

REKLAMA

Nalepki Grupy Wagnera w Krakowie i Warszawie

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu za "Gazetę Krakowską", w Krakowie w przestrzeni publicznej pojawiły się naklejki zachęcające do wstąpienia do Grupy Wagnera - prywatnej armii najemników na usługach rosyjskiego reżimu. Na nalepkach, które pojawiają się w różnych częściach Krakowa, znajduje się między innymi wezwanie do dołączenia do wagnerowców oraz kod QR. Jego zeskanowanie odsyła na rosyjskojęzyczną stronę internetową. - Zbieramy zgłoszenia, robimy zdjęcia naklejek i będziemy to analizować. Na tę chwilę ciężko powiedzieć coś więcej, bo to dopiero pierwszy dzień - mówił "Gazecie Krakowskiej" Bartłomiej Izdebski z KWP w Krakowie. Naklejki pojawiły się również w Warszawie.

Referendum. Znamy komplet pytań. Były szef PKW: Można podrzeć kartę

Kim są wagnerowcy?

Grupa Wagnera to rosyjska prywatna firma wojskowa powiązana z rosyjskim wywiadem. Powstała w 2014 roku. Jej członkowie wielokrotnie byli oskarżani o poglądy neonazistowskie. Najemnicy Prigożyna brali udział między innymi w aneksji Krymu, walkach w ukraińskim Donbasie i obwodzie ługańskim. Wagnerowcy walczyli między innymi także na terenie Syrii, Sudanu, Libii i Mozambiku. Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, główną rolę odegrali w bitwie o Sołedar i Bachmut we wschodniej Ukrainie.