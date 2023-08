Morderstwo nastolatki w Radzionkowie. Media: Zabójca wysłał SMS-a do rodziców Wiktorii

18-letnia Wiktoria z Bytomia w nocy z piątku na sobotę pojechała do Katowic na dyskotekę. Wtedy kontakt z nastolatką się urwał. - Do domu nie wróciła. Została zamordowana. Nie wiemy, co się stało (...). Słyszeliśmy tylko, że kogoś policja złapała, ale na razie nic bliżej nie wiemy o tym człowieku - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" mama Wiktorii.

Nieoficjalnie: Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o zabójstwo Wiktorii

Według ustaleń "Super Expressu" sprawie zatrzymany został 19-letni Mateusz H. z Radzionkowa. Mężczyzna miał poznać Wiktorię kilka godzin wcześniej w autobusie i nakłonić ją, by odwiedziła go w mieszkaniu, które wynajmuje. Tam miał zamordować dziewczynę. Następnie - według "SE" - zadzwonił do centrum ratunkowego z informacją o zabójstwie oraz powiedział, że chce odebrać sobie życie. Mężczyzna miał uciec, ale został zatrzymany 12 sierpnia przed godz. 10 na terenie nieodległych ogródków działkowych. Ciało Wiktorii znaleziono w mieszkaniu w Radzionkowie - informuje RMF24.

Radzionkowo. Media: Zabójca wysłał SMS-a do rodziców 18-letniej Wiktorii

Jak podaje "SE", nad ranem w sobotę (12 sierpnia) mężczyzna miał wysłać SMS-a do rodziców Wiktorii o treści: "Dzień dobry. Nazywam się Mateusz. Wiktoria jest u mnie. Niedługo wróci do domu".

W poniedziałek Mateusz H. ma zostać dowieziony do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, gdzie zostaną mu postawione zarzuty. Motyw zbrodni i pozostałe szczegóły pozostają nieujawnione przez policję.

***

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.