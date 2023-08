Według zapowiedzi synoptyków poranek 14 sierpnia w większości kraju będzie pogodny i ciepły. Jednak w dalszej części dnia miejscami może pojawić się zachmurzenie oraz opady deszczu z silnymi porywami wiatru.

REKLAMA

Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

Pogoda. Wysoka temperatura w całej Polsce. Miejscami wystąpią burze

Początek tygodnia będzie słoneczny i upalny w przeważającej części kraju. "Poza tym więcej chmur i możliwy przelotny deszcz lub pojedyncze burze z opadami do 10-20 mm i porywami wiatru do 65 km/h" - przekazali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia temperatura może wynieść od 26 st. C na północnym wschodzie do 32 st. C na zachodzie Polski. Chłodniej będzie nad morzem, tam termometry wskażą od 23 do 25 st. C.

Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one od poniedziałku 14 sierpnia od godz. 7.30 do wtorku 15 sierpnia do godz. 7.30 w województwach:

lubuskim, powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński, międzyrzecki, zielonogórski,

wielkopolskim, powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski, obornicki, międzychodzki, nowotomyski, grodziski, poznański, Poznań, średzki, śremski.

Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed upałem w całej Polsce

Nadchodzące dni, a także noce będą ciepłe w przeważającej części kraju. Według synoptyków temperatura może wzrosnąć w dzień do 34 st. C. Nocami w wielu miejscach nadal będzie ciepło - termometry miejscami mogą wskazywać 20 st. C. "Z dnia na dzień coraz większy obszar Polski obejmowany jest i będzie ostrzeżeniami o upałach" - poinformowali synoptycy.

Wysokiej temperatury możemy się spodziewać co najmniej do piątku 18 sierpnia. W związku z tym należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu oraz unikać długotrwałego przebywania na słońcu. Policja przypomina również o tym, aby nie zostawiać w rozgrzanym samochodzie dzieci ani zwierząt.

Upał i tropikalne noce w długi weekend [PROGNOZA ZAGROŻEŃ IMGW]

Jak powinny reagować osoby, które widzą dziecko lub zwierzę pozostawione w pojeździe?

Upewnij się, czy w pobliżu nie ma kierowcy.

Sprawdź, czy drzwi są otwarte. Jeżeli nie przyniesie to efektu, natychmiast powiadom odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Pozostań na miejscu i monitoruj sytuację.

Pamiętaj, że w takiej sytuacji wybicie szyby w samochodzie, by uwolnić dziecko lub zwierzę ze śmiertelnej pułapki, nie pociąga za sobą odpowiedzialności za zniszczenie mienia

- przekazała rzeczniczka policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko.