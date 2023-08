Pani Ola w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" zaznaczyła, że postanowiła opowiedzieć swoją historię dzięki "odwadze pani Joanny z Krakowa". - Chcę głośno mówić o tym, co mnie spotkało, jak zostałam potraktowana przede wszystkim przez prokuratorkę - wyznała kobieta.

Pani Ola poroniła w łazience w domu. W szpitalu dowiedziała się, że przed domem zjawiła się policja

Pani Ola, która mieszka w Warszawie, w 2022 roku ponownie zaszła w ciążę. Nastąpiło to po dwóch poronieniach i latach starania się o drugie dziecko. Kobieta wiedziała, że ciąża jest obarczona większym ryzykiem, ale mimo tego chciała spróbować dać swojemu synowi rodzeństwo. Niestety, w 18. tygodniu ciąży (początek piątego miesiąca), zaczęły się komplikacje.

Kobieta zaczęła się źle czuć, miała silne skurcze, dreszcze i stan podgorączkowy. Po wizycie w szpitalu dostała leki na podtrzymanie ciąży. Lekarz zalecił jej także, by odpoczywała i oszczędzała siły. Tydzień później pacjentka miała stawić się na kontrolne badanie USG. Już od samego rana w dniu badania pani Ola bardzo źle się czuła.

Gdy była sama w domu z synem, nagle zaczęła czuć ogromny ból. Kobieta pobiegła do łazienki, gdzie poroniła. - Wszędzie tryskała krew, spojrzałam w dół i zobaczyłam zwisającą pępowinę - opisała. Pani Ola, słysząc, że jej syn się denerwuje i dobija do drzwi, szybko złapała nożyczki i odcięła pępowinę, a następnie zadzwoniła do męża i na pogotowie. Dyspozytorowi miała powiedzieć, że poroniła i bardzo krwawi.

Niedługo kobieta została przewieziona do szpitala. Po zabiegu łyżeczkowania pacjentka dowiedziała się od męża, że przed ich domem stoi policja. W trakcie rozmowy funkcjonariusz przejął komórkę mężczyzny i przepraszając tłumaczył, że musi zadać jej kilka pytań na polecenie pani prokurator. Następnie do szpitala, gdzie przebywała 40-letnia pacjentka, przejechali policjanci i chcieli wejść na salę kobiety. Na to nie zgodzili się jednak lekarze.

Następnie do pani Oli przyszły pielęgniarki, które na polecenie policji i prokuratury miały pobrać kobiecie krew do badań. Pacjentka się na to nie zgodziła, ponieważ bała się, że zostanie aresztowana pod kątem rzekomego dzieciobójstwa. Pani Ola wypisała się ze szpitala na żądanie, jednak przed placówką miała usłyszeć od policji, że prokuratorka kazała jej pobrać krew nawet na siłę. Kobieta wówczas zgodziła się na tę procedurę.

Po powrocie do domu okazało się, że prokuratorka kazała wypompować szambo. Z relacji kobiety wynika, że prokuratorka chciała też, by ścieki zostały przesiane przez sitko, ale nie zgodzili się na to pracownicy firmy zajmującej się szambem. W sprawie policja zabezpieczyła jednak "dowody", którymi było m.in. łożysko, nożyczki, legginsy, krew z podłogi i podpaski "ze śladami brunatnej substancji".

Po niemal pół roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe umorzyła postępowanie ws. podejrzenia dotyczącego pełnomocnictwa w aborcji. W decyzji przekazano, że badanie krwi potwierdziło, że pani Ola przyjmowała jedynie leki przepisane przez lekarzy. Pacjentka nie doczekała się jednak przeprosin, a w jej sprawie ma działać już Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

Prokuratura odniosła się do sprawy pani Oli. "Czynności z udziałem kobiety zostały przeprowadzone za jej zgodą"

Dziennikarze "Faktu" poprosili o komentarz wspomnianą wyżej prokuraturę pytając, czy sytuacje opisane przez panią Olę miały miejsce w ramach postępowania prowadzonego przez śledczych.

Funkcjonariusze policji przyjechali do szpitala po otrzymaniu informacji, że trafiła do niego kobieta po porodzie dziecka, którego los jest nieznany. Prawo nakazuje w takiej sytuacji przeprowadzenie czynności, które mają na celu ustalenie wszystkich okoliczności sprawy. Wszystkie czynności z udziałem kobiety zostały przeprowadzone za jej zgodą i zgodą lekarza, na co wskazują dokumenty z akt sprawy. Po przeprowadzeniu dowodów sprawa została umorzona

- przekazała "Faktowi" rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska. Odpowiedź prokuratury została udostępniona przez dziennik w niedzielę 13 sierpnia.