Bydgoszcz. Ktoś postrzelił chłopca przed blokiem. "Sąsiedzi płakali, że boją się o dzieci"

Historię Kacpra opisali dziennikarze "Faktu". Do zdarzenia doszło między blokami w Szwederowie w Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie). Około godziny 20:40 ośmioletni syn pani Natalii przed blokiem grał w piłkę z kolegami. W pewnym momencie jeden z kolegów chłopca zadzwonił domofonem do mieszkania kobiety i powiedział, że Kacper jest ranny.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany 24-latek demolował samochody w Gorzowie Wielkopolskim

Bydgoszcz. Kacper bawił się przed blokiem z kolegami, gdy został postrzelony

- Przez domofon powiedział mi, że usłyszeli huk i że Kacper chyba złamał rękę - opisała "Faktowi" pani Natalia. Kobieta wybiegła z mieszkania i zobaczyła przed blokiem, że jej syn znajduje się w kałuży krwi. Po sprawdzeniu ręki okazało się, że chłopiec nie ma złamanej ręki, tylko został w nią postrzelony.

- Pojechaliśmy do szpitala Biziela, ale przekierowali nas do Jurasza. Tam przyjęli syna na oddział, miał prześwietlenia i musieli go zoperować, żeby wyjąć śrut z ręki. Ma założone pięć szwów - przekazała kobieta. Jak dodała, zarówno ona, jak i sąsiedzi bloku są przerażeni tym, że ktoś mógł strzelić do dziecka.

Zabójstwo kobiety w Radzionkowie. Nieoficjalnie: Ofiarą jest 18-latka

Policja nie namierzyła sprawcy postrzelania ośmiolatka. "Prowadzone są czynności"

- Wszyscy się tutaj znamy, więc jest to coś nieprawdopodobnego! Rozmawiałam z sąsiadami. Niektórzy płakali, że boją się o dzieci - przekazała i dodała, że nie uważa, żeby przed godziną 21 była już noc, dlatego nie wołała do domu swojego syna. - Lepiej, jak się dziecko bawi na dworze, niż siedzi w domu. Ja mam okno na to miejsce i od czasu do czasu zerkam, czy wszystko jest w porządku. Jak zawołam przez okno, że syn ma wracać, to wraca - przekazała.

3-letni Damian był odsyłany ze szpitala. Zmarł. Szpital wydał komunikat

Jak na razie nie udało się namierzyć sprawcy postrzelenia chłopca. - Prowadzone są czynności, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia - przekazał dziennikowi mł. asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.