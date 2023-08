W sobotę 12 sierpnia po godzinie 16 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radzionkowie (powiat tarnogórski, województwo śląskie) wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który przyznał się do uduszenia kobiety i pozostawienia jej ciała w mieszkaniu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze znaleźli zwłoki młodej ofiary, które były zawinięte w folię i spryskane pianą.

Zabójstwo młodej kobiety w Radzionkowie. Nieoficjalnie: Ofiarą jest 19-latka

W niedzielę dziennikarz RMF FM nieoficjalnie dowiedział się, że policjanci ustalili już tożsamość kobiety. Ofiara miała mieć zaledwie 19 lat. Mężczyzna, który przyznał się do popełnienia zbrodni, uciekł z miejsca zdarzenia przed przybiciem służb.

Policja do tej pory poszukuje mężczyzny, który zrobił zgłoszenie do CPR. Najprawdopodobniej jest to 19-letni Mateusz H., który poza przyznaniem się do uduszenia młodej kobiety zapowiedział też, że chce popełnić samobójstwo. Jak informował "Fakt", policyjne radiowozy patrolują w Radzionkowie okoliczne działki i zarośla, ponieważ liczą, że mógł się tam ukryć poszukiwany 19-latek.

Śledczy do tej pory nie potwierdzili ustaleń mediów. - Na obecnym etapie postępowania mogę jedynie potwierdzić fakt ujawniania zwłok kobiety w mieszkaniu przy ul. Kuzaja w Radzionkowie. Trwają czynności policjantów i prokuratora na miejscu zdarzenia, mające ustalić przyczyny śmierci kobiety. Z uwagi na wstępny etap prowadzonych działań, nie udzielamy szczegółowych informacji o ich przebiegu - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka śląskiej policji kom. Sabina Chyra-Giereś.

Morderstwo w Radzionkowie. Mężczyzna powiadomił służby, że zabił kobietę

