Pogoda na niedzielę. IMGW wydało alerty przed upałem. Zapowiadane są także burze

W niedzielę 13 sierpnia w południowo-wschodniej Polsce zapowiadana jest bezchmurna pogoda. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane, jednak przewidywane są spore rozpogodzenia. Tylko na południu kraju zachmurzenie może wzrastać do dużego, a ponadto na tym obszarze pojawią się także opady deszczu.

Prognoza pogody na niedzielę 13 sierpnia. Jakie alerty wydali synoptycy IMGW?

Do godziny 9 w niedzielę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Dotyczą one województw:

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

południowych powiatów Mazowsza,

zachodnich powiatów woj. lubelskiego,

wschodnich powiatów woj. opolskiego,

śląskiego z wyłączeniem powiatów górskich,

małopolskiego z wyłączeniem powiatów górskich,

podkarpackiego z wyłączeniem powiatów górskich.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 do 32 stopni. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 stopni" - czytamy w komunikacie IMGW.

Z prognozy zagrożeń wynika, że IMGW może wydać także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które mogą pojawić się w województwach opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim. W najbliższych godzinach warto więc śledzić komunikaty pogodowe w tej sprawie.

W trakcie burz suma opadów wyniesie do 20 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może się także pojawić grad. Nad ranem w poniedziałek 14 sierpnia na tym obszarze mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

W kolejnych dniach temperatury będą coraz wyższe. W centrum kraju może być do 33 stopni, a na południu do aż 35 stopni w dniach od wtorku 15 do czwartku 17 sierpnia.