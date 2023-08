Długi weekend. 10-kilometrowy korek na Zakopiance. Najtrudniej między Rdzawką a Kilkuszową

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w sobotę, że największy zator utworzył się pomiędzy miejscowościami Rdzawka i Kilkuszowa. Jak wskazywał przed godz. 14 portal Google Maps, obie miejscowości dzieli ok. sześciu km, a przejechanie tego kawałka zajmowało tego dnia ok. 40 min. "Niektórzy kierowcy decydują się na drogi alternatywne - przez Czarny Dunajec i Chochołów, ale tam także ruch jest spowolniony" - podaje Wnp.pl na podstawie doniesień PAP.

Wypadek na S3. Występują utrudnienia

Portal I.pl podaje, że z kolei na trasie S3 ok. godz. 9 w okolicach Skwierzyny w kierunku Gorzowa doszło do zderzenia pięciu aut, jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch pasem awaryjnym. Na tym odcinku, jak wynika z Google Maps, ok. godz. 14 wciąż występowały utrudnienia.

Jednocześnie zakopiańska policja podała w sobotę, że przed południem na drodze prowadzącej do miejscowości Murzasichle w rejonie Brzezin funkcjonariusze doliczyli się 138 nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

"Każdemu z kierowców w najlepszym wypadku grozi teraz mandat w wysokości 100 złotych i punkt karny. Niektóre pojazdy zaparkowano tak, że częściowo zawęziły możliwość bezpiecznego wyminięcia się dużych pojazdów. W mediach wcześniej wielokrotnie informowano o zmianie organizacji ruchu na tej drodze, jak i na drodze prowadzącej do Morskiego Oka. Pomimo wolnych miejsc parkingowych i czytelnych znaków w tym rejonie, aż 138 kierowców postanowiło zaparkować na zakazie. Konsekwencje tego postępowania już niebawem" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem.