Eris jest już w Polsce? Nowy wariant COVID-19 szybko się rozprzestrzenia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o nowej mutacji omikronu, szczepie EG.5.1., nazywanym nieformalnie Eris. - To potomek subwariantu XBB.8 i został przez WHO zaklasyfikowany jako Variant under Monitoring, czyli znajdujący się pod obserwacją - przekazała w rozmowie z portalem cowzdrowiu.pl prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie.

Eris jest już w Polsce? Urlopy i wyjazdy sprzyjają rozprzestrzenianiu się patogenów

Nowy podwariant omikronu dynamicznie rozprzestrzenia się na całym świecie. Został odnotowany już w 45 krajach. W okresie od połowy czerwca do połowy lipca liczba jego przypadków wzrosła globalnie niemal dwukrotnie. - EG.5.1 obecnie jest wykrywany zarówno w Europie, jak i w Azji i Amerykach, więc prawdopodobnie również dotarł już do Polski - przekazała Interii wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Emilia Skirmuntt.



- Szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na to, że mamy lato, a co za tym idzie - urlopy i wyjazdy, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się patogenów. Niestety w Polsce testy i wykrywalność konkretnych wariantów jest na bardzo niskim poziomie, więc trudno określić, jak wysoki jest odsetek zakażeń tym konkretnym subwariantem - podkreśliła.

Objawy bez zmian. Wzrost liczby zachorowań przełoży się na wzrost hospitalizacji

Wirusolodzy podkreślają, że objawy Eris są takie same jak w przypadku pozostałych wariantów SARS-CoV2. Naukowcy nie zaobserwowali szczególnych różnic. - EG.5, chociaż bardziej zaraźliwy (od wcześniejszych wariantów - red.), nie jest bardziej wirulentny (wywołujący chorobę - red.), a reakcja na niego jest generalnie taka sama, jak w przypadku innych wariantów - powiedział cytowany przez "Washington Post" prof. K. Srinath Reddy z organizacji pozarządowej Health Foundation of India.

Według specjalistów Eris stanowi niewielkie zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie. - Szczepienia, jeżeli jesteśmy w części populacji bardziej zagrożonej powikłaniami, mycie rąk i pozostawanie w domu, kiedy czujemy się chorzy, a przynajmniej noszenie maseczek, jeśli już naprawdę musimy wyjść z domu w takim przypadku, są prostymi sposobami, żeby spróbować ograniczyć liczbę zachorowań - przypomniała w rozmowie z Interią Emilia Skirmuntt. - Wzrost liczby zachorowań przełoży się na wzrost hospitalizacji, szczególnie przy niskim zaszczepieniu zagrożonej części populacji - dodała.

Nowy wariant COVID-19 szybko się rozprzestrzenia

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) przekazało, że Eris jest obecnie najczęściej wykrywanym wariantem wirusa SARS-CoV-2 w Stanach Zjednoczonych i stanowi 17,3 proc. wszystkich przypadków COVID-19 w tym kraju. W ciągu poprzednich dwóch tygodni liczba hospitalizacji z jego powodu wzrosła o 13 proc. Na początku sierpnia Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia przekazała, że wraz z pojawieniem się Eris w Zjednoczonym Królestwie liczba nowych zakażeń wzrosła tam o 200 tysięcy.