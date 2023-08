W Krakowie pojawiły się naklejki zachęcające do dołączenia do Grupy Wagnera. Policja reaguje

"Gazeta Krakowska" donosi, że w Krakowie w przestrzeni publicznej pojawiły się naklejki zachęcające do wstąpienia do Grupy Wagnera - prywatnej armii najemników na usługach rosyjskiego reżimu.

REKLAMA

Zobacz wideo Agresywne zachowanie migranta na granicy polsko-białoruskiej

Kraków. Naklejki nawołujące do dołączenia do Grupy Wagnera

Gazeta przekazuje, że na nalepkach pojawiających się w różnych częściach Krakowa, znajduje się między innymi wezwanie do dołączenia do wagnerowców oraz kod QR. Jego zeskanowanie odsyła na rosyjskojęzyczną stronę internetową.

Działania wyjaśniające dotyczące naklejek podjęła Komenda Miejska Policji w Krakowie. - Zbieramy zgłoszenia, robimy zdjęcia naklejek i będziemy to analizować. Na tę chwilę ciężko powiedzieć coś więcej, bo to dopiero pierwszy dzień - powiedział "Gazecie Krakowskiej", Bartłomiej Izdebski z KWP w Krakowie.

- Nie ma sygnałów, żeby pojawiły się w innych miejscowościach w Małopolsce - przekazała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". - Z uwagi na to, że znajdowały się one w różnych częściach miasta, sprawą zajęła się Komenda Miejska Policji w Krakowie, a nie komisariaty. W tym momencie policja prowadzi już działania mające wyjaśnić, z czym mamy do czynienia. Na ten moment nie możemy udzielać więcej informacji - dodała. Jak zauważa dziennik, zgodnie z polskim prawem "kto, wbrew przepisom ustawy, prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Kto zaś "prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej albo taką służbę najemną opłaca, organizuje, szkoli lub wykorzystuje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Grupa Wagnera to rosyjska prywatna firma wojskowa powiązana z rosyjskim wywiadem. Powstała w 2014 roku. Jej członkowie wielokrotnie byli oskarżani o poglądy neonazistowskie. Najemnicy Prigożyna brali udział między innymi w aneksji Krymu, walkach w ukraińskim Donbasie i obwodzie ługańskim. Wagnerowcy walczyli między innymi także na terenie Syrii, Sudanu, Libii i Mozambiku. Od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w Ukrainie, główną rolę odegrali w bitwie o Sołedar i Bachmut we wschodniej Ukrainie.

Grupa Wagnera tworzy kolejny obóz na Białorusi? "Próba wywarcia presji na UE"