Wielka defilada w Warszawie. Duże zmiany w organizacji ruchu. W sobotę próba, zamknięte zostaną dwa mosty

Rozpoczynają się obchody Święta Wojska Polskiego. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie wtorkowa defilada w Warszawie, w której maszerować będzie kilka tysięcy żołnierzy oraz setki jednostek sprzętu. Od soboty do 15 sierpnia wojsko w dziesiątkach miejsc w całym kraju będzie organizowało pikniki, w których wezmą udział żołnierze ze sprzętem oraz przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji.

W ramach wielkiej defilady wojskowej ulicami Warszawy przejedzie dwieście jednostek sprzętu i przemaszeruje około dwóch tysięcy żołnierzy, a nad widzami przeleci niemal 100 samolotów i śmigłowców. - Ta defilada będzie inna niż poprzednie. Będzie można z bliska zobaczyć sprzęt, który już jest na wyposażeniu wojska - zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Mieszkańcy stolicy powinni przygotować się na utrudnienia. Pierwsze zmiany wprowadzono już w czwartek. "Od 10.08.2023 r. godz. 6 w związku z montażem trybun honorowych zamknięty zostanie dla ruchu prawy pas ruchu jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku Sanguszki-Boleść" - informuje warszawski urząd miejski. Próby obchodów i sama parada będą wymagały zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. "W dniach poprzedzających próbę zbudowane zostaną stanowiska dla mediów i trybuny. Z tego powodu przez osiem kolejnych dni, od czwartku, 10 sierpnia, rano do piątku, 18 sierpnia, do godziny 6:00 zamknięty będzie prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa - na odcinku od ulicy Sanguszki do Boleść" - podaje ratusz.

Na sobotę zaplanowano próbę defilady powietrznej, co wiąże się z zamknięciem mostów. "W czasie próby i samej defilady kierowcy nie przejadą mostem Świętokrzyskim. Dodatkowo na czas próbnego przelotu samolotów, w sobotę, 12 sierpnia, w godzinach 14:00-15:00 całkowicie zamknięte dla samochodów będą mosty Gdański i Śląsko-Dąbrowski. Z uwagi na warunki pogodowe próba może zostać przełożona na niedzielę, 13 sierpnia. Oba mosty będę zamknięte w tych samych godzinach także 15 sierpnia" - informuje stołeczny ratusz. Utrudnienia dotyczą też pieszych i rowerzystów. Jak czytamy w komunikacie, w czasie próby defilady i uroczystości ci ostatni nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady - na odcinku od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. "Zamknięte będą również przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle ulicy Krasińskiego z Wisłostradą. Przejechać rowerem przez Wisłostradę nie będzie można też na wysokości ulic Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej" - podano.

Ponadto 13 sierpnia w godzinach 3:00-11:00 oraz 15 sierpnia w godzinach 8:00-15:00 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego. "W tym czasie na moście nie będą zatrzymywały się również tramwaje. We wtorek w godzinach 13:00-16:00 zamknięty dla niezmotoryzowanych będzie także most Śląsko-Dąbrowski, a od godziny 12:30 do momentu oddania salutu armatniego nie będzie można przejść bulwarami nad Wisłą na wysokości Starówki" - czytamy na stronie ratusza. Szczegółowe informacje o zamkniętych dla ruchu ulicach i innych utrudnieniach można znaleźć TUTAJ.