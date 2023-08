Zobacz wideo Skąd się biorą tak duże zyski banków w Polsce? Kiedy koniec bankowego El Dorado?

"Wiele w życiu widziałem, ale widocznie nie wszystko" - napisał przed godziną 10 na Twitterze Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Jak dodał, służby uczestniczą w "akcji przeciwrozlewowej na plaży w Łebie po wypadku osobówki". Kierowca samochodu zbiegł. Na zamieszczonych przed dyrektora fotografiach widzimy kompletnie zniszczony samochód osobowo-dostawczy. Auto ma rozbitą maskę, obok niego leżą oderwane koło i zderzak. Co wydarzyło się na plaży w Łebie?

Łeba. Samochód uderzył w palisadę na plaży. Trwają poszukiwania kierowcy

Jak przekazał Gazeta.pl Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, zgłoszenie w sprawie samochodu do MSPiR trafiło po godzinie 9. - Samochód dostawczo-osobowy wjechał na plażę i uderzył o zabudowania hydrotechniczne. Konkretnie chodzi o palisady, których celem jest rozbijanie fal atakujących wybrzeże. Po zniszczeniach widać, że to musiała być duża prędkość - mówi. - My, jako służba SAR, zostaliśmy zadysponowani, aby zniwelować rozlew ropopochodny. Po zderzeniu, co widać też na zdjęciach, doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych, które są bezpośrednim zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Z naszej strony ta praca została wykonana - dodaje.

Jak dowiadujemy się w Komendzie Powiatowej Policji, poszukiwania kierowcy trwają. - Po godzinie 4 nad ranem ujawniliśmy na plaży w Łebie, na wysokości wejścia numer 16, uszkodzone renault kangoo. Kierowca najprawdopodobniej uderzył w drewniane ostrogi. W aucie nikogo nie było - mówi st. asp. Marta Szałkowska z policji w Lęborku. - Dyżurny policji skierował na miejsce policjantów grupy operacyjno-dochodzeniowej, technika kryminalistyki, przewodnika psa służbowego. Zabezpieczamy ślady i dowody. Na miejscu jest także Straż Pożarna. Obecnie prowadzimy czynności w celu ustalenia, kto kierował autem i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia - dodaje.