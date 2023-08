W piątek 11 sierpnia w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się spot "Oddajmy głos Polakom", który dotyczy referendum zaplanowanego na 15 października. - Dla nas zawsze decydujący jest głos zwykłych Polaków. Głos obcych polityków, w tym niemieckich, nie ma dla nas żadnego znaczenia. Dlatego w sprawach kluczowych chcemy się odwołać do Państwa bezpośrednio w referendum - mówi w spocie Jarosław Kaczyński, ujawniając pierwsze pytanie do referendum, które będzie brzmiało: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?". Warto zaznaczyć, że na nagraniu pojawia się też wskazanie "poprawnej" według PiS odpowiedzi.

- Niemcy chcą osadzić Tuska w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek. Jego zaplecze mówi o tym wprost - kontynuuje Kaczyński w spocie. Wówczas pojawia się fragment programu Radia ZET. Widać na nim dziennikarza Bogdana Rymanowskiego, który mówi: "Gdyby opozycja przejęła władzę za 10 miesięcy, powinna odwrócić proces, który ma miejsce w przypadku Orlenu i rozbić Orlen?". - Absolutnie tak - odpowiada polityk opozycji. Warto zaznaczyć, że jest to tylko fragment całego wywiadu i wypowiedzi dziennikarza oraz jego gościa.

Do wykorzystania materiału Radia ZET odniósł się zarząd Eurozetu. W opublikowanym w piątek komunikacie zaznaczono, że firma nie zgodziła się na wykorzystanie tego materiału w politycznym spocie PiS.

"To już kolejny raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość używa programu 'Gość Radia ZET', aby realizować swoje polityczne cele. Tym razem jest to szczególnie oburzające, gdyż włącza markę Radia ZET do swojej kampanii wyborczej, co - podkreślamy z całą siłą - dzieje się bez naszej zgody" - czytamy w pierwszej części komunikatu.

"Stanowczo nie zgadzamy się, aby fragmenty programu 'Gość Radia ZET' ani innych programów stacji były wykorzystywane w materiałach realizujących cele polityczne jakiejkolwiek partii. Jest to skandaliczna praktyka, która uderza w profesjonalny wizerunek naszych dziennikarzy i w niezależność polityczną naszej stacji. Nie opowiadamy się za żadną ze stron sporu politycznego. Oczekujemy poważnego traktowania niezależnego dziennikarstwa i szacunku wobec naszych słuchaczy" - napisał dalej zarząd Eurozetu.

Jak zaznaczono, rozgłośnia porusza w swoich programach różne problemy i zaprasza gości z różnych opcji politycznej tak, by przedstawić słuchaczom różnorodne opinie. "Kampania wyborcza to okres wzmożonej walki politycznej, ale nie zgadzamy się, aby próbując pozyskać głosy wyborców, politycy wykorzystywali do swoich celów wizerunek Radia ZET" - podkreślono.