Jeszcze we wtorek 8 sierpnia odczuwalna temperatura nad morzem w Polsce wynosiła zaledwie 4-6 stopni. Za jesienną pogodę odpowiadał wówczas niż Zachariasz. W weekend jednak ośrodek ten odsunie się poza granice naszego kraju, a na pogodę w Polsce większy wpływ będzie miało gorące, zwrotnikowe powietrze.

Prognoza zagrożeń IMGW na najbliższe dni. Od niedzieli pojawią się alerty przed upałami

W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń na najbliższe dni. W piątek 11 i sobotę 12 sierpnia meteorolodzy nie przewidują wydania żadnych alertów, tak w niedzielę 13 sierpnia zapowiadane są już ostrzeżenia dotyczące upałów.

Żółte alerty mają obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie temperatura maksymalna wyniesie 27-28 stopni. W województwach mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim i w części Wielkopolski mogą zostać wydane alerty pomarańczowe. Na tym obszarze prognozowana jest temperatura od 29 do 31 stopni.

Jeszcze cieplej będzie w poniedziałek 14 sierpnia. Wówczas ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem mają być objęte wszystkie regiony, z wyłączeniem województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Nad morzem ma być bowiem od 25 do 27 stopni. W pozostałych regionach termometry mają pokazać już od 28 do nawet 32 stopni. Mają też pojawić się tropikalne noce, czyli noce, kiedy temperatura przy powierzchni ziemi przekracza 20 stopni.

15 sierpnia wypada dzień wolny od pracy. We wtorek będzie od 27 do aż 33 stopni

Gorąco będzie także we wtorek 15 sierpnia, który dla wielu Polaków jest dniem wolnym od pracy (wypada wówczas Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego). Tego dnia w Gdańsku i Szczecinie będzie od 27 do 28 stopni. Natomiast od 30 do 31 stopni mają pokazać termometry w województwach lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najcieplejszy dzień, z temperaturą do 33 stopni, czeka mieszkańców Olsztyna, Warszawy, Łodzi, Opola i Wrocławia. W południowej i południowo-wschodniej Polsce temperatura maksymalna ma wynieść 32 stopnie.