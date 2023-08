Ordo Iuris przegrało proces, ale przepraszać profesora nie zamierza. "Pogwałcenie zasad prawa"

Zobacz wideo Ziobro przeciwko rezolucji PE ws. wolności osób LGBTIQ. Śmiszek odpowiada

Sprawę opisuje Onet. W maju prof. Wojciech Popiołek wygrał w sądzie z Fundacją Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Proces wytoczony przez rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego dotyczył naruszenia dóbr osobistych. Sąd Apelacyjny w Katowicach odrzucił apelację Ordo Iuris, w związku z czym w mocy pozostał wyrok I instancji z czerwca ubiegłego roku. Zgodnie z nim organizacja miała m.in. wpłacić 25 tys. zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i przeprosić profesora.

Ordo Iuris przegrało proces, ale przepraszać profesora nie zamierza

Jak podaje portal, przedstawiciele OI oskarżali Popiołka, że usiłował manipulować zeznaniami studentów. Zarzucali mu także uchybienia podczas postępowania dyscyplinarnego. Tłem sporu jest wykład socjolożki prof. Ewy Budzyńskiej na Uniwersytecie Śląskim. Miała ona mówić m.in., że aborcja to zbrodnia, a oddawanie dzieci do żłobków to robienie im krzywdy. W związku z głoszonymi przez nią teoriami grupa młodych ludzi w 2018 roku złożyła skargę. Na wniosek prof. Popiołka sprawa trafiła do komisji dyscyplinarnej uniwersytetu. We wniosku domagano się ukarania Budzyńskiej naganą.

Okazuje się, że Ordo Iuris nie zamierza wykonać wyroku sądu z maja. Środki na WOŚP, jak zapewnia organizacja, zostały wpłacone, ale przepraszać nie zamierza. - Nie, ponieważ groziłoby to wyrządzeniem Instytutowi niepowetowanej szkody, w związku z czym Instytut złożył wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego - powiedział Onetowi rzecznik Ordo Iuris Filip Bator. Dodał, że "skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach oddalającego apelację Instytutu została złożona".

"Jawne pogwałcenie podstawowych zasad prawa"

- Jest rzeczą skandaliczną, że Instytut Ordo Iuris, który w swoich statutowych celach jawi się jako renomowany ośrodek ochrony kultury prawnej, obecnie ściśle powiązany z rządzącym PiS-em, nie wykonuje przeprosin wobec prof. Wojciecha Popiołka, rzecznika dyscyplinarnego UŚ, zasądzonych prawomocnym wyrokiem - komentuje prof. Mariusz Fras, pełnomocnik prof. Popiołka. - Jest to jawne pogwałcenie podstawowych zasad prawa, nierespektowanie prawomocnych wyroków sądów, opatrzonych klauzulą wykonalności. Profesor Popiołek, którego pozycję i dorobek próbowało Ordo Iuris zdeptać, jest niekwestionowanym autorytetem - dodaje.