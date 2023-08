Policja odnalazła zaginionego 12-latka z Rembertowa. "Odzew był ogromny"

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII poinformowała o zaginięciu chłopca w czwartek przed południem. Informowano, że 12-latek wyszedł z domu rano i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. W komunikacie znalazła się też informacja, że dziecko najprawdopodobniej wyszło z domu boso i "bardzo lubi jeździć środkami komunikacji miejskiej, szczególnie autobusami". W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli policjanci z Rembertowa.

W piątek rano funkcjonariusze poinformowali o odnalezieniu chłopca. "Chłopiec został odnaleziony dzięki czujności i pomocy obywateli, którzy go zauważyli, powiadomili Policję i do czasu przyjazdu patrolu się nim zaopiekowali" - czytamy.

Odnaleziono zaginionego 12-latka

Policja nie ujawnia, co działo się z chłopcem przez tych kilkanaście godzin. Przekazano nam jedynie, że chłopca znaleziono po godz. 21 w powiecie nowodworskim.

- Jest to sprawa bardzo trudna, przykra, najistotniejsze jest to, że dziecko jest całe, zdrowe i jest już z rodziną. Dziękuję państwu za zaangażowanie w nagłośnienie tej sprawy. Odzew wśród mediów był ogromny, a dzięki temu też wśród obywateli, bo oni bezpośrednio przyczynili się do odnalezienia chłopca - mówi w rozmowie z Gazeta.pl podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Zdaniem policji, nic nie wskazuje na to, by chłopiec miał zostać w jakikolwiek sposób skrzywdzony.