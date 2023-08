Pogoda w ostatnich dniach przyniosła znacznie chłodniejszą i bardziej deszczową aurę niż w lipcu, kiedy niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z upałem i temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. Po krótkim ochłodzeniu prognozy wskazują, że to jednak nie koniec lata, a upał wróci już niebawem.

Pogoda. Upał wróci już w weekend. Możliwe pomarańczowe alerty IMGW

Jak wynika z prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższych siedem dni, piątek i sobota nie przyniosą jeszcze groźnych zjawisk atmosferycznych - będzie się stopniowo ocieplać. W niedzielę natomiast w wielu miejscach temperatura może już przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Od tego dnia oprócz upału prognozowane są też burze z gradem - popada głównie po południu w północnej i centralnej części Polski.

Jaka będzie pogoda jesienią? Jest prognoza długoterminowa IMGW

W związku z wysoką temperaturą IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem na niedzielę. Alertami pierwszego stopnia (żółte) objęte może zostać województwo warmińsko-mazurskie, a także podlaskie. Pomarańczowe alerty (drugiego stopnia) wydane mogą zostać natomiast dla następujących województw:

Co więcej, upał zostanie z nami przynajmniej na kilka dni. Zarówno w poniedziałek, wtorek, jak i środę temperatura praktycznie w całej Polsce może przekraczać 30 stopni Celsjusza - maksymalnie na termometrach zobaczymy od 28 do 33 stopni Celsjusza, nieco chłodniej okresami nad morzem - tam na termometrach pokaże się maksymalnie od 22 do 27 stopni.

Według IMGW w czwartek nad zachodnią część Polski napłynąć mogą chłodniejsze masy powietrza, które sprowadzą też przelotne opady deszczu. Upalnie i burzowo nadal będzie we wschodnich i południowych regionach. Podczas burz wiatr rozpędzi się nawet do 80 kilometrów na godzinę.