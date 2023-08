Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NPW w Starej Wsi (Podkarpacie) ostrzegł w komunikacie przed fałszywymi informacjami. Dotyczą one rzekomego zakonnika Lecha Serce, który reklamuje preparat na miażdżycę. "Pojawiła się strona internetowa: Katolicki Portal Misyjny. Pragnę poinformować, że celem tej strony jest wyłącznie wyłudzenie pieniędzy" - poinformował proboszcz na stronie jezuitów.

Podkarpacie. Zakonnicy ostrzegają przed fałszywym kapłanem, który sprzedawał lek na miażdżycę

Paweł Witon podkreślił, że nigdy we wspólnocie ani w zakonie nie było duchownego, który nazywał się Lech Serce. Dodatkowo parafia nie wysyłała żadnego misjonarza z Polski do pracy z Aborygenami w Australii, jak twierdzono na stronie internetowej.



Duchowny zaznaczył, że żaden jezuita z domu na Podkarpaciu nie rozdaje "cudownego" leku na miażdżycę. Parafia wystosowała apel, o rozpowszechnianie informacji, aby poszkodowanych było jak najmniej. "Jeśli ktoś w wyniku dzwonienia na podany przez oszustów telefon został pokrzywdzony, powinien zgłosić to bezpośrednio policji, lub poinformować o tym Kurię Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, e-mail: socpme@jezuici.pl" - brzmiał komunikat, który wystosowali zakonnicy.

