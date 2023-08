"Księżycowy krater" w Nadleśnictwie Olkusz. Ma głębokość ok. 6 metrów. Teren ogrodzono

Na terenie Nadleśnictwa Olkusz pojawiło się kolejne zapadlisko. Ma ono średnicę ok. 8 i głębokość ok. 6 metrów. W pobliżu zapadliska przebiega gazociąg, jednak według Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" nie doszło do żadnej awarii ani uszkodzeń.

