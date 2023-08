62-letni Andrzej Ch. usłyszał zarzut seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Mieszkaniec powiatu przeworskiego (woj. podkarpackie) jest podejrzany o molestowanie ośmioletniej córki swojego sąsiada. 7 sierpnia zgłoszenie w tej sprawie policjanci otrzymali od matki dziewczynki, która dostrzegła niestosowne zachowanie sąsiada.

Przeworsk. Andrzej Ch. aresztowany w związku z podejrzeniem seksualnego wykorzystania dziewczynki

Beata Starzecka-Skrzypiec z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu poinformowała, o co jest podejrzany mężczyzna. - Andrzejowi Ch. przedstawiono zarzut z paragrafu 198 KK [seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności - red.] w zbiegu z art. 200 paragraf 1 KK [seksualne wykorzystanie małoletniego - red.] w związku z art. 11.par 2 Kodeksu Karnego. We wtorek (8 sierpnia) prokurator wnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Dzień później Sąd Rejonowy w Przeworsku przychylił się do tego wniosku i wobec podejrzanego zastosowano trzymiesięczny areszt - powiedziała przedstawicielka prokuratury cytowana przez "Super Express".

62-letni Andrzej Ch., podejrzany o molestowanie córki sąsiada, znał dziewczynkę i jej rodzinę

Ustalono, że 62-latek dopuścił się wobec dziewczynki tzw. innej czynności seksualnej. "Super Express" poinformował, że śledczy nie mogli od razu przedstawić zarzutów 62-latkowi ze względu na jego stan; przekazano, że mężczyzna był pijany.

Dziennikarze przywołali również reakcje sąsiadów mężczyzny, którzy "są wstrząśnięci zarzutami, jakie usłyszał Andrzej Ch". Stwierdzono też, że "wielu nie wierzy w takie zachowanie" 62-latka. Podkreślono, że mężczyzna znał wcześniej ośmioletnią dziewczynkę oraz jej rodzinę.