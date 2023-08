Sprawa "Cyklopa". Skazany za pedofilię wyszedł na wolność. Sąd zdecyduje, czy trafi do zakładu psychiatrycznego

44-letni Marcin J. odsiedział w więzieniu 19 lat za zgwałcenie siedmiorga dzieci. Mężczyzna wykorzystał seksualnie 11-latkę z Katowic, a także jej kuzyna. Z przeprowadzonych badań DNA wynikało, że jest on też odpowiedzialny za skrzywdzenie piątki dzieci w Tychach, Będzinie i Piekarach Śląskich. Mężczyzna wyszedł na wolność 24 maja tego roku. Przez media nazywany jest "Cyklopem" ze względu na brak lewego oka.

Początkowo Marcin J. po wyjściu z więzienia mieszkał w przyczepie w Siemianowicach Śląskich, ta jednak, jak wynika z medialnych doniesień, została podpalona. Potem na krótko przeniósł się do Tarnowskich Gór, obecnie najprawdopodobniej przebywa w województwie pomorskim.

Marcin J. odbył karę. Jest wniosek o umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym

Zakład karny we Wronkach, a potem Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach złożyli wniosek do sądu o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. - Jest podejrzenie, że może być chory, nie leczy się. Złożyliśmy taki wniosek z ostrożności, aby nie stwarzał zagrożenia dla siebie i dla innych - mówi w rozmowie z Gazeta.pl prok. Anna Szymocha-Żak z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.

- Do tej pory nie mamy żadnych podejrzeń dotyczących tego, by mężczyzna miał po wyjściu z zakładu karnego popełnić jakiekolwiek przestępstwo - podkreśla prokuratorka. Śledczy nie wiedzą, gdzie konkretnie przebywa Marcin J., miejsce jego pobytu będzie ustalał sąd. - Sąd powołał już biegłych psychiatrów do wydania opinii. Postępowanie jest niejawne - dodaje Anna Szymocha-Żak. Jak informuje Fakt24.pl, do sądu wpłynęły już opinie biegłych psychiatrów, seksuologa i psychologa. Marcin J. ma przejść jeszcze badania przeprowadzone przez biegłych sądowych.