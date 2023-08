Jana i Vadim pochodzą z Ukrainy, od pięciu lat mieszkają w Polsce. Są rodzicami trójki dzieci, jednym z nich był trzyletni Damian. - Nigdy nie chorował, nic się nie działo, wszystko było dobrze - powiedział ojciec chłopca w rozmowie z "Uwagą!" TVN, która w środę nagłośniła sprawę. Zdrowie chłopca uległo pogorszeniu 27 kwietnia 2022 r., a jego stan sprawił, że rodzice zawieźli go do szpitala.

Warszawa. Rodzice zabrali dziecko do szpitala na Niekłańską. "Lekarka powiedziała, żebym jechała do domu"

Rodzice zabrali chłopca do szpitala dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Dziecko zostało przyjęte na oddział ratunkowy około godziny 2:00 w nocy. Według relacji matki lekarz zbadał Damiana, wypisał medykamenty i rodzina wróciła do domu. Drugiego dnia objawy u trzylatka zaczęły być intensywniejsze. Dziecko nadal wymiotowało, podniosła mu się temperatura i posiniał na twarzy. 29 kwietnia rodzina ponownie pojechała do szpitala, ale - jak twierdzą rodzice - minęły dwie godziny, zanim chłopiec został zbadany.

- Popatrzyła na niego. Zbadała go ogólnie, żadnego badania krwi nie było, nic takiego. Nakrzyczała jeszcze na mnie, powiedziała, że z dzieckiem nic strasznego się nie dzieje. Powiedziała, żebym jechała do domu i poszła do swojej przychodni - opowiedziała matka Damiana w rozmowie z "Uwagą". Kobieta nalegała, by dziecko zostało przyjęte do szpitala i dostało kroplówkę, ale rodzina ponownie została odesłana do domu.

Jednak stan chłopca cały czas się pogarszał, zaczął wymiotować krwią, a biegunka się zaostrzyła. Po kilku godzinach dziecko znów trafiło do tego samego szpitala. Trzylatek miał otrzymać wówczas żółtą opaskę oznaczającą, że pomoc powinna być udzielona w ciągu 60 minut. I tyle mniej więcej rodzina czekała na przyjęcie. Najbardziej pilne przypadki, do natychmiastowej pomocy, są oznaczane kolorem czerwonym, a przypadki wymagające interwencji w ciągu 10 minut - kolorem pomarańczowym. - Widzieli, że dziecko na czarno zwymiotowało na ścianę, a oni po prostu wezwali sprzątaczkę. Nie wiem, kto to był, czy pielęgniarka, czy ktoś inny. Mąż mówił, by wzywać pomoc do dziecka. A ona powiedziała, że wszystko będzie dobrze i mamy czekać - wspominała matka Damiana.

- W końcu, jak dostaliśmy się do lekarza, to dziecko było w krytycznym stanie. Zbadali go, od razu wzięli do innego gabinetu, gdzie próbowali działać - relacjonowała pani Jana. Lekarze ratowali dziecko przez dwie godziny. W pewnym momencie przyszła lekarka. - Powiedziała, że ma dla nas niedobrą wiadomość: "Wasz synek już nie żyje" - mówiła matka trzylatka.

Szpital na Niekłańskiej. Czemu dziecko zmarło? Lekarka przeanalizowała dokumentację trzylatka

Rodzina szukała pomocy dla chłopca trzy razy przez 44 godziny w tym samym szpitalu. Dziennikarze "Uwagi" TVN poprosili o konsultację doświadczoną lekarkę, która zapoznała się z dokumentacją medyczną trzylatka. - Z tego całego przebiegu wynika, że dziecko padło ofiarą bardzo ciężkiej infekcji pod postacią sepsy - oznajmiła dr n. med. Agnieszka Dyla, specjalistka pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii. Wyjaśniła, że powodem są bakterie, które pływają we krwi i atakują narządy, próbujące się bronić. Wtedy dochodzi do pogorszenia stanu, w którego leczeniu potrzebna jest szybka reakcja.

- Chcę, żeby oni odpowiedzieli za to, co się stało. Winię lekarkę, która odmówiła przyjęcia mojego dziecka do szpitala - podkreśliła pani Jana. Prokuratura od ponad roku prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie narażenie na niebezpieczeństwo. Według ustaleń "Uwagi" w tym szpitalu prokuratura zarejestrowała ponad 10 spraw dotyczących błędów medycznych. Dyrekcja i pracownicy placówki wydali oświadczenie, w którym oznajmili, że są zainteresowani pełnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności śmierci Damiana, oraz że szpital współpracuje w tym celu z prokuraturą. "Deklarujemy, że nasi mali pacjenci mogą liczyć w naszym szpitalu na profesjonalną pomoc, a także ciepło i zrozumienie dla ich cierpienia" - brzmiał komunikat.