38-latek pilnie potrzebował przeszczepu wątroby. Mężczyzna zamierzał w tym celu pojechać pociągiem z Miechowa (woj. małopolskie) do Warszawy. Na dworcu PKP okazało się jednak, że pociągi nie kursują z powodu awarii. Wtedy policjanci rozpoczęli akcję, dzięki której mężczyznę zdołano przetransportować do szpitala.

Miechów. Mężczyzna nie mógł jechać pociągiem, bo przez awarię trakcji kolejowej utknął na dworcu PKP

7 sierpnia ok. godz. 19:30 policjanci z Miechowa otrzymali zgłoszenie od koordynatora ds. transplantologii z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mężczyzna poprosił funkcjonariuszy o przetransportowanie do szpitala 38-latka, który przez awarię trakcji kolejowej utknął w pociągu znajdującym się na dworcu PKP.

Policjanci natychmiast udali się na dworzec w Miechowie. Odszukali tam 38-latka wśród innych pasażerów pociągu i przewieźli go do granic powiatu miechowskiego. Mężczyzna został tam przekazany policjantom z Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie), którzy czekali na jednym z parkingów przy trasie S7.

Policjanci z trzech województw pomagali dotrzeć do Warszawy mężczyźnie, który potrzebował przeszczepu

38-latek, dzięki akcji, w którą zaangażowani byli policjanci z Jędrzejowa, Kielc i Skarżyska-Kamiennej, dotarł do województwa mazowieckiego. Stamtąd karetka pogotowia zabrała go do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na ostatnim odcinku trasy mężczyźnie asystowali policjanci z garnizonu mazowieckiego, a następnie funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W ten sposób, dzięki działaniom podjętym przez policjantów z trzech województw, pacjent dotarł na czas do warszawskiego szpitala.