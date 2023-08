Radio Maryja o walce z HPV. Po co szczepionki? Wystarczy "wychowanie do wstrzemięźliwości"

Gościnią wtorkowej audycji "Aktualności dnia" w Radiu Maryja (8 sierpnia) była Magdalena Guziak-Nowak, która w trakcie rozmowy wypowiadała się m.in. na temat szczepień przeciwko HPV. Dyrektorka ds. edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka krytycznie odniosła się do takiej praktyki.

Wstrzemięźliwość zamiast szczepionek? Ekspertka Radia Maryja o walce z HPV

W tegoroczny Dzień Dziecka ruszył bezpłatny ogólnopolski program szczepień przeciwko HPV dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 i 13 lat. Jego celem jest przede wszystkim skuteczna ochrona nastolatków przed zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, który może doprowadzić m.in. do raka odbytu, przestrzeni ustno-gardłowej, pochwy, sromu, czy prącia. Sprzeciw wobec szczepienia wyraziła antyaborcyjna działaczka Magdalena Guziak-Nowak, która uznała, że szczepionki mogą zostać zastąpione m.in. posiadaniem wyłącznie jednego partnera przez całe życie.

- Nie mogę zrozumieć, dlaczego proponowane jest szczepienie na HPV dziewczynkom już od dziewiątego roku życia - mówiła Guziak-Nowak w audycji Radia Maryja. Zdaniem ekspertki rozgłośni, chodzi "tylko i wyłącznie o wychowanie konsumentów na tę szczepionkę" - Najlepszą profilaktyką jest wychowanie naszych dzieci do czystości i wstrzemięźliwości do tego, żeby rozpoczęły życie seksualne w małżeństwie. Dlatego nie potrzebujemy kolejnej szczepionki w kalendarzu szczepień - podkreśliła rozmówczyni audycji.

Antyaborcyjna działaczka: Naukowcy PAN nie skorzystali z fachowej literatury i rzetelnych badań

W trakcie rozmowy nieprzychylne opinie pojawiły się także w kontekście apelu wystosowanego przez Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy zwrócili się do lekarzy, położnych i pielęgniarek, a także do osób, które są związane z podmiotami leczniczymi, o zapewnienie kobietom "bezzwłocznego dostępu do aborcji w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa". Zdaniem Guziak-Nowak w apelu "brakuje odwołań do rzetelnych badań".

- Byłoby pięknie, gdybyśmy faktycznie w tych naszych dyskusjach poświęconych różnym zagadnieniom bioetycznych czerpali garściami z badań naukowych, rzetelnych opracowań i z fachowej literatury. Dla mnie to liczące osiem czy dziewięć stron stanowisko Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk jest kompromitacją, chociażby właśnie dlatego, że brakuje w nim odwołań do rzetelnych badań - stwierdziła rozmówczyni Radia Maryja. Jej zdaniem profesorowie powinni odnieść się do "fachowej międzynarodowej literatury medycznej o skutkach aborcji dla zdrowia psychicznego kobiety" oraz do przykładów, które mogłyby wykazać to, jak "taki akt wpływa na relacje w małżeństwie". Na koniec rozmowy Guziak-Nowak słusznie podkreśliła, że nie jest lekarzem, jednak jej zdaniem "potrafi czytać badania naukowe ze zrozumieniem". Zaznaczyła także, że "głos lekarza ginekologa będzie zawsze tutaj bardzo cenny" pod warunkiem że będzie to odpowiedni lekarz, który w przekonaniu działaczki będzie "zainteresowany dociekaniem do prawdy".

HPV jest wirusem, który jest przenoszony drogą płciową. Często infekcja wirusem jest bezobjawowa i przechodzi samoistnie. Zdarza się jednak, że choroba jest przewlekła i może powodować nowotwory. "Do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. W ciągu swojego życia 50-80 proc. aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV" - informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Przypomnijmy, szczepionki przeciw HPV są zalecane i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.