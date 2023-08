W nocy z 8 na 9 maja Radosław Ostałkiewicz wypadł z okna hotelu Due Colonne zlokalizowanym na Sardynii, gdzie przebywał w ramach służbowej delegacji. Wójt Jaworza zmarł na miejscu. Sekcja zwłok potwierdziła, że śmierć nastąpiła w wyniku upadku. Śledztwo w tej sprawie wszczęła nie tylko włoska policja, ale także Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński o chodzeniu na grzyby: Nie damy sobie zabrać tej wolności!

Śmierć wójta Jaworza. Włoskie dokumenty trafiły do bielskiej prokuratury

Prokuratura w Bielsku-Białej po śmierci Radosława Ostałkiewicza wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Na przełomie czerwca i lipca przesłano na Sardynię Europejski Nakaz Dochodzeniowy (END). Dokument wnosił o udostępnienie przez włoską stronę wszelkich materiałów pochodzących z toczącego się tam postępowania. W środę 9 sierpnia w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej prokuratorka Agnieszka Michulec poinformowała, że materiały z wykonania END dotarły do Polski. - Obecnie trwa ich tłumaczenie - oznajmiła rzeczniczka cytowana przez serwis portalsamorzadowy.pl. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że przekazane dokumenty są niekompletne. Wstępne analizy wykazały brak części materiałów.

Pracownik TVP: Zostałem zaatakowany na wiecu Tuska

Śmierć Wójta Jaworza na Sardynii. Ustalenia policji: Stracił równowagę

Dotychczasowe ustalenia policji wykazały, że Radosław Ostałkiewicz stracił równowagę, kiedy siedział na parapecie okna pokoju hotelowego. W momencie gdy doszło do wypadku, mężczyzna, który wraz z nim przebywał w pomieszczeniu, miał spać, przez co nie słyszał, co się dzieje. Wójt Jaworza zginął na miejscu. Przeprowadzona we Włoszech sekcja zwłok potwierdziła, że bezpośrednią przyczyną śmierci był upadek z dużej wysokości. Jak wiadomo, Radosław Ostałkiewicz przebywał na Sardynii w ramach delegacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Bielska". Pochodzący z Polski delegaci mieli spotkać się na wyspie z reprezentantami konsorcjum z Cagliari oraz z Medio Campidano.