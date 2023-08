Jaka będzie pogoda jesienią? Jest prognoza długoterminowa IMGW

Początek sierpnia minął pod znakiem porywistych wiatrów, ulewnych deszczy i niższej temperatury powietrza. Z ostatnich prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika jednak, że od soboty 12 sierpnia czeka nas powrót wysokiej temperatury. Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule, cieplejszej pogodzie towarzyszyć będą jednak regionalne burze z opadami deszczu.

Prognoza pogody na początek września. Będzie cieplej i mniej deszczowo

Pogoda długoterminowa na najbliższe pięć tygodni, którą opublikował IMGW zawiera dane odnoszące się do średniej temperatury z ostatnich 30 lat. Wynika z niej, że pod koniec sierpnia zauważymy już cieplejszą pogodę ze słabszymi opadami deszczu.

Z przedstawionych przez IMGW informacji możemy również wywnioskować, że szczególnie pogodna może okazać się początkowa dekada września. Pierwsze 10 dni przyszłego miesiąca będzie bardziej upalne niż w ubiegłych latach - szczególnie w centralnych i południowowschodnich regionach kraju. W całym kraju odnotujemy wówczas także słabsze opady deszczu.

Dalsze długoterminowe prognozy pozwalają przypuszczać, że cieplejsza pogoda czeka nas również przez resztę września i w październiku. Informacje takie możemy pozyskać między innymi z okresowych materiałów publikowanych na witrynie Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (European Forest Fire Information System - EFFIS). Wynika z nich, że we wrześniu i październiku możemy spodziewać się temperatury nieznacznie wyższej niż zazwyczaj.

W miesiącach tych spadnie ponadto niższa suma opadów deszczu. Trend ponadprzeciętnej temperatury będzie prawdopodobnie utrzymywał się również przez listopad i grudzień. Do Europy zaczną docierać bardziej intensywne opady. W Polsce czekają nas one jednak dopiero w miesiącach zimowych. Doniesienia te zdają się potwierdzać również modele prognostyczne publikowane przez portal Tropical Tidbits, które wykorzystują dane dostarczane przez agencje meteorologiczne z różnych państw świata. Prognozy przedstawiające przeciętną temperaturę oraz opady w okresie od września do listopada zamieściliśmy w galerii tego artykułu.

Wyższe temperatury. Przyczyną zjawisko El Nino

Szczegółową analizę prognoz meteorologicznych na zbliżające się miesiące przeprowadził również portal Severe Weather. Synoptycy w niej wskazują na zjawisko El Nino jako jedną z przyczyn wyższej niż zazwyczaj temperatury powietrza jesienią. Zwracają również uwagę na wyższe niż zazwyczaj przeciętnie opady deszczu w południowej i zachodniej Europie. Zjawisko to ominie jednak Polskę.