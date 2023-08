To nie podręcznik, a siermiężna publicystyka. Roszkowski oszczędnie gospodaruje prawdą

Profesor Wojciech Roszkowski, podobnie jak w pierwszej części podręcznika do Historii i Teraźniejszości, nie bawi się w subtelności. Już na początku mówi, że istnieje problem z eutanazją, aborcją, in vitro, ale nawet transplantacją organów. Problem stanowią też prawa człowieka, bo "stale rozwija się katalog praw człowieka, które (...) praktycznie nie są prawem, ale przywilejem". Nawet o środowisko naturalne nie można się za bardzo troszczyć, bo zaczyna się ideologia "ekologizmu" i kult przyrody "na sposób znany ze starożytnego pogaństwa".

Po ubiegłorocznej aferze i pozwach, kiedy konieczne było korygowanie treści podręcznika, autor nie pozwala już sobie na stwierdzenia po bandzie, jak te o "produkcji" i "hodowli" dzieci z in vitro, ale nie zmienia się to, że nadal oszczędnie gospodaruje prawdą.

I tak w podręczniku można znaleźć błędy faktograficzne, choćby dotyczące rozpadu byłej Jugosławii. Roszkowski pisze tam o "wojnie w Jugosławii", choć wojny były cztery - w Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie. Myli też daty zajść na Bałkanach. Zakładam, że tego typu błędów może być znacznie więcej w tematach, w których nie mam wystarczającej wiedzy, żeby zweryfikować je ad hoc.

Zła lewica, dobre Kościół i Budka Suflera. Oto podręcznik do HiT-u

Ale nieprawdę autor przemyca też w formie opinii, jak choćby przy tezach na temat globalnego ocieplenia. "Choć wielu ekspertów alarmuje z powodu globalnego ocieplenia, wielu też wyraża sceptycyzm co do samego opisu zjawiska oraz do tezy o nieodwracalności tego procesu" - pisze Roszkowski. Nie, naukowcy mają w tej sprawie konsensus. Ostatnie badanie z 2021 roku pokazało, że naukowcy nie tylko uważają, że globalne ocieplenie istnieje, ale 99 proc. badaczy uważa, że jest ono związane z działalnością człowieka. Nie można pisać, że wielu naukowców mówi tak i wielu mówi nie, kiedy stosunek wynosi 99:1.

Roszkowski chce leczyć orientację seksualną

Bzdurą jest też radykalnie przedstawiona teza, że homoseksualność to zjawisko "w wielu przypadkach, choć zapewne nie zawsze, podlegające terapii". Autor nie cytuje żadnych badań, nie ma tu (ani nigdzie indziej) ani pół przypisu. Ot, tak jest i już. Otóż jest dokładnie odwrotnie. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przed kilkoma laty, w związku z rozprzestrzenianiem się podobnych stwierdzeń, wydało osobne stanowisko, w którym napisało: "Podobnie jak osoby heteroseksualne, osoby homoseksualne mają prawo do korzystania z usług medycznych i psychologicznych, jednak wskazaniem do leczenia w żadnym razie nie powinna być orientacja seksualna tych osób. Propagowanie terapii polegających na korekcie, konwersji czy reparacji orientacji homo- czy biseksualnej w kierunku wyłącznie heteroseksualnej jest niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka i może zaowocować poważnymi niekorzystnymi skutkami psychologicznymi dla osób poddawanych tego typu oddziaływaniom".

Przyzwyczailiśmy się, że takie czy inne teorie pojawiają się w skrajnie prawicowych periodykach, ale to jest podręcznik do szkoły średniej. Zakładamy, że w podręczniku do matematyki nie będzie zmyślonej tabliczki mnożenia, a z podręcznika do języka polskiego młodzież nauczy się, że autorem "Proszę państwa do gazu" jest Tadeusz Borowski, a nie Henryk Sienkiewicz. Gdyby było inaczej, książka nie zostałaby zatwierdzona przez ministerstwo. A podręcznik do Historii i Teraźniejszości resort zaakceptował, mimo kłamstw.

Teorie spiskowe w podręczniku do HiT. Chodzi o "tajemniczą śmierć" Leppera

Niepodpartymi niczym stwierdzeniami książka Roszkowskiego jest usiana. Dowiadujemy się np., że rząd Marka Belki "nie upamiętnił się żadnym większym dokonaniem, a jedynie zaklinaniem przyszłości", a Ewa Kopacz - ministerka zdrowia i premierka - "nie sprawdziła się na żadnym z tych stanowisk". Kto o tym zdecydował? Sondaż? A może są jakieś obiektywne wskaźniki, które pozwalają to zmierzyć? Tego się nie dowiemy, bo to jedynie bardzo subiektywna opinia Wojciecha Roszkowskiego.

W trakcie rządów PO-PSL mogliśmy natomiast mieć poczucie, że w sprawie katastrofy smoleńskiej "władze miały coś do ukrycia", powielano "ohydne i fałszywe zarzuty" o to, że dowódca sił powietrznych osobiście nadzorował lądowanie, będąc pod wpływem alkoholu, urzędy skarbowe "nękały szarych obywateli o grosze", doszło do "kontrowersyjnego propagowania działań genderowych" i "tajemniczej śmierć" Andrzeja Leppera. Jednocześnie autor za bardzo udane uważa rządy PiS, które "skutecznie realizowały obietnice wyborcze".

Podręcznik do HiT-u czy książka o Janie Pawle II?

Rząd Belki rzekomo "zaklinał przyszłość", a podręcznik do HiT-u wydaje się zaklinać przeszłość. Przykład? W części o początku lat 90. Roszkowski pisze wprawdzie o "przeciwnikach zaostrzenia przepisów aborcyjnych" i tym, że przy okazji debaty nad projektem wzrosły "napięcia związane z rolą Kościoła", ale w podręczniku nie znajdziemy informacji o tym, że restrykcyjną ustawę aborcyjną przyjęto, ignorując 1,7 mln podpisów pod obywatelskim projektem referendum ws. karalności aborcji. Żadna inicjatywa obywatelska nie zebrała takiej liczby podpisów. Nawet projekt referendum ws. reformy oświaty Anny Zalewskiej zebrał ich prawie dwukrotnie mniej, a przecież dostęp do informacji o zbiórkach jest niewspółmiernie łatwiejszy. Roszkowski więc w najlepszym wypadku pomija niewygodne fakty.

Nie pomija natomiast żadnej okazji, aby wspomnieć o papieżu. Liczba wzmianek o Janie Pawle II zakrawa na absurd. Podręcznik zaczyna się mottem z papieża o tym, że "nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego" bez Chrystusa, są problemy papieża w "Czarnej Afryce" i Ameryce Łacińskiej, jest papież w rozdziale o "Solidarności" i stanie wojennym, w rozdziale o rozpadzie ZSRR, rozdziale o Okrągłym Stole i wyborach czerwcowych, jest papież atakowany w latach 90. przez elity, które "zapomniały o przykazaniach Dekalogu" i zaczęły "kierować się głównie lewicowymi ideami zaczerpniętymi z Zachodu, rezygnując z odwiecznych, sprawdzonych wartości", papież w Bośni i Hercegowinie i w końcu jest też śmierć papieża. A kiedy Roszkowski wychwala pontyfikat Wojtyły, jednym zdaniem tylko wspomina, że ten "nie zdołał opanować skandalicznych zachowań obyczajowych wśród duchowieństwa". Musiał się autor naprawdę namęczyć, żeby znaleźć tak dalekie od rzeczywistości określenie. Chodzi bowiem o przestępstwa pedofilii i molestowania seksualnego. Ale przyznanie, że papież nie powstrzymał pedofilów w szeregach swojej instytucji, nie brzmi już tak niewinnie.

Jedno z pytań dla uczniów, które pojawiają się na końcu każdego rozdziału, brzmi: Czy prawdę można ustalić przez głosowanie? Na pewno trudno będzie ustalić prawdę na podstawie lektury podręcznika Roszkowskiego.