Lekarz reaguje na słowa nowej ministerki zdrowia. "Absurdalne"

We wtorek Adam Niedzielski podał się do dymisji, przekazał premier Mateusz Morawiecki. To pokłosie ujawnienia przez ministra zdrowia informacji dotyczącej rodzaju leków, jakie przepisał sobie lekarz Piotr Pisula. Według Naczelnej Izby Lekarskiej był to "odwet" za to, że medyk w "Faktach" TVN skrytykował resort za problemy związane z wystawianiem e-recept.

Nowa ministerka zdrowia Katarzyna Sójka o aferze Niedzielskiego

Miejsce Adama Niedzielskiego zajmie teraz posłanka PiS Katarzyna Sójka. Jeszcze przed ogłoszeniem informacji o tym, że ma zostać ministerką zdrowia, polityczka broniła Adama Niedzielskiego, oceniając, że lekarz "zaprzeczył temu, co sam mówił publicznie". - Doktor [Piotr Pisula - red.] mówił, że nie można wypisać recepty, a jednocześnie dowiedzieliśmy się, że można było to zrobić. Zawsze można wrócić do tradycyjnej recepty i używając pieczątki i długopisu ją wypisać - powiedziała na antenie Polskiego Radia 24. - Teoretycznie można też wypisać receptę na siebie, nawet wykupić lek i temu pacjentowi go podać, jeśli on naprawdę tego potrzebuje. Oczywiście na co dzień z tego nie korzystamy, ale - w takiej sytuacji kryzysowej - uważam, że dobro pacjenta jest tutaj nadrzędną sprawą - dodała.

Lekarz komentuje słowa Katarzyny Sójki. "Chyba pani minister trochę za daleko się posunęła"

Do słów nowej szefowej resortu zdrowia odniósł się lekarz Piotr Pisula. - Rozumiem, że to była kwestia narracji politycznej. To jest trochę niepokojąca wypowiedź zaraz przed objęciem stanowiska przez panią minister, ale zakładam, że to była, może niezbyt udana, próba obrony urzędującego jeszcze ministra Niedzielskiego - stwierdził w rozmowie z WP abcZdrowie. Lekarz podkreślił, że nie przeczy sam sobie, ponieważ "cały czas mówi to samo". - Sprawa problemów dotyczyła e-recepty, oczywiście zawsze można spróbować wystawić receptę papierową, natomiast nie zmienia to faktu, że były problemy z wystawieniem e-recept. Po drugie wystawienie na siebie recepty dla pacjenta wydaje mi się absurdalne. To oznaczałoby, że miałbym udostępnić swój PESEL pacjentowi, żeby mógł wykupić lek w aptece. Chyba pani minister trochę za daleko się posunęła w tym pomyśle - dodał.

Lek. Piotr Pisula: Dymisja Adama Niedzielskiego nie rozwiązuje problemu

Medyk powiedział, że dymisja Adama Niedzielskiego nie rozwiązuje problemu. Jak poinformował, są sygnały np. od lekarzy psychiatrów, którzy mają kłopoty z wystawieniem recept na środki stosowane m.in. w leczeniu ADHD. - Nie jest tak, że problem zupełnie zniknął, natomiast jest znacznie lepiej niż w poprzednim tygodniu - zauważył Piotr Pisula w rozmowie z WP abcZdrowie, po czym stwierdził: "Współpraca z MZ w ostatnich miesiącach była wyjątkowo trudna, a dialog prawie nie istniał, więc trudno sobie wyobrazić, że może być gorzej. Myślę, że może być tak samo albo tylko lepiej".