Do zdarzenia doszło w niedzielę (6 sierpnia) wieczorem. Taksówkarz jechał aleją Jana Pawła II w Krakowie (woj. małopolskie). Ulica z uwagi na koncert zorganizowany na terenie Muzeum Lotnictwa była bardzo zatłoczona. Kiedy mężczyzna zjechał na prawy pas, niespodziewanie doszło do kolizji, która została zarejestrowana przez znajdującą się w taksówce kamerę.

Kraków. Policjant uderzył w taksówkarza podczas cofania

"Jeden z funkcjonariuszy wjechał w moje auto i totalnie zignorował podstawowe zasady kierowania pojazdem, nie upewniając się o możliwości wykonania manewru cofania, powodując stłuczkę" - napisał prowadzący taksówkę mężczyzna. Jego wiadomość wraz z rejestrującym całe zdarzenia nagraniem została udostępniona przez profil Stop Cham. Taksówkarz zwrócił szczególną uwagę nie tylko na zachowanie policjanta za kierownicą, ale także jego stosunek do poszkodowanego kierowcy. Na filmie wyraźnie widać i słychać jak funkcjonariusz podchodzi do uderzonej taksówki, a następnie zwraca się do mężczyzny siedzącego za kierownicą: "Co, nie widziałeś pan, że jadę na sygnale?".

Nie tylko zachowanie prowadzącego pojazd funkcjonariusza wzbudziło zastrzeżenia taksówkarza. Jego zdaniem również zasiadająca na fotelu pasażera policjantka zachowała się niewłaściwie. "Pani policjant siedząca w aucie, które mnie uderzyło, była przekonana, że jestem z Ukrainy, bo prowadziłem taxi oklejone w bolta i zapytała chamsko "dlaczego wszystko się tak panu nie podoba w NASZYM kraju" - relacjonował poszkodowany mężczyzna.

Interwencja innego patrolu przebiegła "po ludzku", "profesjonalnie"

Według relacji taksówkarza na miejsce stłuczki przybył także inny patrol policji, który miał bezstronnie ocenić sytuację. Jego zdaniem kolejna interwencja przebiegła "profesjonalnie i z zachowaniem wszelkich zasad moralnych oraz po prostu po ludzku". Kierowca z dozą ironii wyraził także pewność, że odpowiadający za kolizję funkcjonariusz "został bardzo surowo pouczony". "Szkoda, że inni kierowcy nie raz żałując swoich dokonań i wyrażając skruchę, nie są traktowani również tak pobłażliwie" - podkreślił. Zarówno treść wiadomości, jak i dołączony do niej film został przesłany przez kierowcę taksówki do małopolskiej policji.