Upał do 33 stopni wróci do Polski. Fala afrykańskiego ciepła będzie wyjątkowo długa [POGODA]

Chociaż pogoda nie przypomina lata, to kilka deszczowych dni wpłynęło na zmniejszenie zagrożenia pożarowego w lasach oraz poziomu suszy. Mniej więcej do piątku synoptycy zapowiadają dni z przelotnym deszczem i większym zachmurzeniem, jednak z dnia na dzień będzie robiło się coraz cieplej. Jak podaje serwis fanipogody.pl, do Polski nadchodzi bowiem upał.

Prognoza pogody. Kiedy upał wróci do Polski? Cieplej zacznie się robić już w weekend

Jak czytamy, nadchodząca fala upałów ma być wyjątkowo silna. Na miejsce niżu Zachariasz zacznie bowiem napływać obszar podwyższonego ciśnienia. Po zachodniej stronie wyżu zaczną napływać gorące masy powietrza z Afryki. Dlatego też do Europy, w tym do Polski, powrócą zwrotnikowe masy powietrza. Lokalnie upał będzie bardzo silny.

Z danych modelu GFS, na który powołuje się portal fanipogody.pl wynika, że najsilniejszy upał ma mieć miejsce w Polsce od wtorku 15 sierpnia. Chociaż termin ten jest jeszcze odległy, zwłaszcza w prognozach pogody, to ostatnie modele nie pokazują większych zmian w tym zakresie, a więc można przyjąć, że trend dotyczący powrotu upału do Polski jest silny.

W najbliższym tygodniu każdego dnia ma być coraz goręcej. Pierwszy od dłuższego czasu dzień z temperaturą powyżej 25 stopni w Polsce, ma mieć miejsce w sobotę i niedzielę (12-13 sierpnia). Miejscami w Krakowie, Częstochowie i Poznaniu, temperatura ma wzrosnąć do 28 stopni w sobotę. W niedzielę do 29 stopni będzie już w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Łomży, Poznaniu i Bydgoszczy, a od 30 do 31 stopni we Wrocławiu i Warszawie.

W dzień wolny od pracy czeka nas temperatura w od 30 do 33 stopni

W poniedziałek 14 sierpnia w Gdańsku ma być do 25 stopni, a w Szczecinie do 27 stopni. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu zapowiadanych jest 28-29 stopni. W pozostałych regionach termometry mają pokazać od 30 do 32 stopni. We wtorek 15 sierpnia najwyższa temperatura, do aż 33 stopni, zapowiadana jest dla Warszawy. W pozostałych regionach będzie od 30 do 32 stopni. Od środy do przyszłego piątku temperatura ma nie przekraczać 29 stopni.

Prognoza długoterminowa jest obarczona dużą niepewnością. Wynika to z ryzyka wystąpienia nagłych zjawisk meteorologicznych, jak i z różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych, statystycznych oraz równań matematycznych.