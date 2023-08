13-letnia Alicja była wychowanką miejskiego domu dziecka mieszczącego się na warszawskim Żoliborzu. "Dom na Mickiewicza" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, pozostającą pod nadzorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeszcze do niedawna pod skrzydłami tamtejszych pracowników znajdowało się 14-naścioro dzieci.



Jednym z nich była Alicja, która w nocy pod koniec czerwca 2023 roku podjęłapróbę samobójczą. Gdy opiekunki się zorientowały, natychmiast wezwały na miejsce służby ratunkowe. Nastolatkę przetransportowano wówczas do szpitala. Niestety, mimo zapewnionej opieki lekarskiej, dziewczynka zmarła po kilku dniach.

Tragedia w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym. Zwolniono pracownice w związku z podejrzeniem o stosowanie przemocy

Jak udało się ustalić "Gazecie Wyborczej", dwie wychowawczynie, które w trakcie próby samobójczej nastolatki pełniły dyżur w ośrodku, zostały zwolnione. - Informację o podejrzeniu stosowania przemocy przez opiekunów uzyskał i przekazał jeden z psychologów, który został skierowany do tej placówki, by udzielić wsparcia innym dzieciom po śmierci podopiecznej - przekazała "GW" rzeczniczka prasowa miasta Warszawa Monika Beuth.



Miejskie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, na skutek tej tragedii, uruchomiło kontrole we wszystkich placówkach, nad którymi sprawuje pieczę. Zweryfikują one poczucie bezpieczeństwa dzieci oraz przestrzeganie procedur, które mają chronić je przed przemocą ze strony pracowników.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. doprowadzenia do targnięcia się na własne życie poprzez nakłanianie lub udzielenie pomocy (art. 151 KK). Ze względu na dobro pozostałych dzieci, śledczy odmawiają udzielenia szczegółowych informacji na temat prowadzonych czynności procesowych.



Nie wiadomo, w jaki sposób 13-latka uzyskała dostęp do dużej liczby leków, które zażyła przed śmiercią. Nieoficjalna wersja zakłada, że Alicja przeznaczyła na nie swoje kieszonkowe. Śledczy poinformowali jedynie, że dziewczynka korzystała z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w szkole, jak i zamieszkiwanym ośrodku. Od maja pojawiała się również na spotkaniach grupy terapeutycznej.

Ubiegłoroczne statystyki samobójstw wśród dzieci i młodzieży są zatrważające. Dane uzyskane przez Fundację GrowSpace we współpracy z policją wykazały 2 031 prób samobójczych w tym przedziale wiekowym, z czego w aż 150 przypadkach zakończyły się one śmiercią osoby nieletniej. Najmłodsi obywatele, którzy podjęli decyzję o targnięciu się na swoje życie, mieli od siedmiu do 12 lat. Jak podaje PAP, najwięcej, bo aż 417 prób samobójczych odnotowano w woj. pomorskim.

Pomoc dla osób w kryzysie emocjonalnym. Te numery warto znać

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.