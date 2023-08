Uwaga na niestabilną pogodę! Synoptycy z IMGW wydali alerty przed burzami z gradem [MAPA]

Pogoda w Polsce jest niestabilna za sprawą przemieszczających się frontów atmosferycznych. W niektórych regionach pojawią się opady deszczu i burze. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty dla konkretnych województw.

Alerty IMGW. Synoptycy zapowiadają burze z gradem w Polsce

Synoptycy z IMGW wydali na środę 9 sierpnia alerty pierwszego stopnia o 75-proc. prawdopodobieństwie wystąpienia burz z gradem. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 21:00. Według ekspertów na konkretnych obszarach może spać intensywny deszcz do 20 mm, a lokalnie do 30 mm. Możliwe są także opady gradu i silne porywy wiatru do 65 km/h. Zagrożonym wyładowaniami atmosferycznymi obszarem jest południowo-wschodnia Polska, a konkretnie województwa:

podkarpackie;

małopolskie (na przeważającym obszarze);

śląskie (powiat pszczyński, bieruńsko-lędziński, bielski, cieszyński, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała);

świętokrzyskie (powiat staszowski, buski, kazimierski, sandomierski).

Według prognozy pogody, w środę w Polsce będzie nieco cieplej. W wielu regionach pojawi się słońce, chociaż miejscami istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnego deszczu. Wiatr będzie słabszy, jedynie nad morzem osiągnie do 50 km/h i więcej w regionach, gdzie pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni Celsjusza na północy do 22 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, gdzie termometry wskażą od 16 do 17 stopni.

Pogoda. Synoptycy zapowiadają, że w czwartek pogoda nadal będzie niestabilna

Synoptycy z IMGW zapowiadają, że w czwartek pogoda w Polsce będzie nadal zmienna, ale dotąd nie pojawiły się alerty. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Najbardziej słonecznie będzie na zachodzie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 19 do 21 stopni. Nad morzem termometry wskażą około 17 stopni i powieje silny wiatr, który może osiągnąć do 50 km/h.