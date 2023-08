Zobacz wideo Niecodzienne zjawisko nad gdańską Wyspą Sobieszewską: chmura szelfowa

Straż miejska w Tarnowie dostała we wtorek zgłoszenie o wypadku w parku przy ulicy Romanowicza - informuje TVN24. Są w nim między innymi plac zabaw i siłownia plenerowa. Kiedy strażnicy przyjechali na miejsce, pogotowie ratunkowe udzielało pomocy poszkodowanemu dziecku - była to dziewczynka w wieku około 10 lat, na którą spadł konar drzewa. Świadkowie przekazali służbom, że "dziecko bawiło się przy drzewie, z którego nagle urwał się konar i spadł na nie". Dziewczynka była pod opieką mamy - dodają lokalne media.

Tarnów. Wypadek na placu zabaw, konar drzewa spadł na bawiące się dziecko

Dziecko trafiło do Szpitala Wojewódzkiego św. Łukasza w Tarnowie. - Dziewczynka trafiła na SOR z urazem głowy i kończyny w stanie ogólnym dobrym. Po tej wstępnej diagnostyce i badaniach okazało się, że te urazy nie są groźne dla jej zdrowia i życia - poinformował Damian Mika, rzecznik placówki w rozmowie ze stacją.

Zgodnie z informacjami straży miejskiej, w chwili wypadku w parku było około 300 osób z dziećmi. - My jako straż miejska razem ze strażą pożarną zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia - dodał Robert Dygdoń z tarnowskiej służby. Strażacy ścięli inny konar drzewa, który również mógł zagrażać bezpieczeństwu ludzi.

IMGW: Ostrzeżenia przed burzami na południu Polski

Śląskie, małopolskie i podkarpackie - na południu tych województw obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują do środowego wieczora. W środę synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Nad morzem, w centrum i na wschodzie miejscami pojawią się burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 20 mm na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

